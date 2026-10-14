IND vs WI 4th T20I Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग 11 में कौन-कौन?

India vs West Indies 4th T20I Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली टी20 सीरीज का आज चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

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पांच मैचों की इस सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 2-1 से आगे चल रही है और आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. दूसरी तरफ शानदार फॉर्म में चल रही वेस्टइंडीज की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

राजीव गांधी स्टेडियम की पिच को हाल ही में दोबारा तैयार किया गया है, जहां नई मिट्टी और फ्रेश पिच पर रनों का महाकुंभ देखने को मिल सकता है. इस मैदान पर खेले गए पिछले टी20 मुकाबले में भारत ने अपना सबसे बड़ा टी20 स्कोर (297 रन) बनाया था और यहां पहली पारी का औसत स्कोर 230 रन का रहा है.

हैदराबाद में आज का तापमान दोपहर में 32°C तक पहुंच सकता है, हालांकि शाम होते-होते यह गिरकर 27°C के आसपास आ जाएगा. आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और 10 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो एक रोमांचक मैच के लिए बिल्कुल परफेक्ट मौसम है. बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन स्टेडियम में बाउंड्री के पार छक्कों की बारिश होना तय है.

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भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ.

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