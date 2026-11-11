दूध के दाम बढ़ने से बिगड़ा रसोई का बजट, गृहणियां बोलीं- आम आदमी कैसे करेगा गुजारा?

महंगाई की मार अब आम आदमी की रसोई तक पहुंच गई है. सुबह की शुरुआत जिस चाय और दूध से होती है, अब वही जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने लगा है. देश की प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. त्योहारों के ठीक बाद हुए इस इजाफे से मध्यम वर्गीय परिवारों का मासिक बजट प्रभावित हो रहा है. खासकर गृहणियों का कहना है कि रोजमर्रा के खर्चों के बीच दूध महंगा होने से बचत करना और मुश्किल हो गया है.

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दूध की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी भले ही छोटी लगे, लेकिन महीनेभर की खपत के हिसाब से इसका असर परिवारों के खर्च पर पड़ता है. पेट्रोल-डीजल और खाने-पीने की दूसरी चीजों के बढ़ते खर्च के बीच अब दूध के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. महिलाओं का कहना है कि दिवाली के दौरान हुए खर्च का हिसाब अभी संभला भी नहीं था कि महंगाई ने एक और बोझ डाल दिया.

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इसी मामले को लेकर आजतक संवाददाता हेताली शाह ने गुजरात के खेड़ा जिले के महिलाओं से बात की. इसको लेकर गृहिणी प्राची मेहता ने कहा कि दूध के दाम बढ़ने से उनके घर का बजट प्रभावित हुआ है. उन्होंने बताया, "दूध के दाम बढ़ने से हमको नुकसान तो हुआ ही है. हमारी तो सुबह ही दूध से होती है. हर चीज में दूध का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह हमारे लिए सीधा नुकसान है. हम सरकार से यही कहते हैं कि हमारे बजट का ध्यान रखते हुए दाम थोड़े कम किए जाएं."

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चाय से बच्चों के दूध तक, हर जगह बढ़ा खर्च

प्राची मेहता ने पेट्रोल की कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि कहीं बाहर जाना हो तो अब कई बार सोचना पड़ता है कि पैसे कैसे बचाए जाएं. उन्होंने सरकार से आम लोगों के खर्च और बचत का ध्यान रखने की अपील की. उनका कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बढ़ने से परिवारों के लिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है.

महिलाओं के मुताबिक, सुबह की चाय, बच्चों के लिए दूध और दोपहर के खाने तक में इसका इस्तेमाल होता है. ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ एक उत्पाद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे महीने के घरेलू खर्च पर पड़ता है. त्योहारों के दौरान मिठाई और दूसरे सामान पर हुए खर्च के बाद यह बढ़ोतरी अतिरिक्त परेशानी लेकर आई है.

गृहिणी मनीषा पटेल ने भी दूध की कीमतों में इजाफे पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, "ये लोग लगातार दूध के दाम बढ़ा रहे हैं, तो मिडिल क्लास कैसे गुजारा कर पाएगा? हमारी तो सुबह ही दूध से होती है, फिर खाने-पीने का सामान... सब महंगा हो रहा है. पेट्रोल-डीजल के दाम पहले से ही बढ़ रहे हैं."

गृहणियों ने कहा- कमाई सीमित, खर्च लगातार बढ़ रहे

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मनीषा ने आगे कहा कि अभी दिवाली खत्म हुई है और महीने का खर्च संभल भी नहीं पाया था कि दूध पर 2 रुपये प्रति लीटर और बढ़ा दिए गए. ऐसे में आम जनता के लिए घर का बजट मैनेज करना मुश्किल हो रहा है. उनका सवाल है कि जब रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें लगातार बढ़ेंगी तो मध्यम वर्ग अपनी बचत कैसे कर पाएगा?

वहीं, दक्षाबेन ने भी महंगाई को लेकर अपनी परेशानी जाहिर की. उन्होंने कहा, "मेहनत करके कमाते हैं और दाम बढ़ जाते हैं." उनका कहना है कि आम परिवार मेहनत से कमाई करता है, लेकिन जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने से उस कमाई का बड़ा हिस्सा खर्चों में चला जाता है.

कुल मिलाकर, दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी ने एक बार फिर घरेलू बजट को लेकर चिंता बढ़ा दी है. गृहणियों का कहना है कि दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरत महंगी होने का असर सीधे उनकी बचत और महीनेभर के खर्च पर पड़ता है.

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