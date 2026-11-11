How to Reuse Old Sweet Box: कूड़े में पुराने-खाली मिठाई के डिब्बे फेंकने की न करें भूल, घर में आएंगे बड़े काम, इन 6 आसान तरीकों से करें रीयूज

How to Reuse Old Sweet Box: दिवाली और त्योहारों में लोग एक-दूसरे को मिठाइयां देते हैं और इस वजह से फेस्टिवल के बाद घर में मिठाई के कई खाली डिब्बे जमा हो जाते हैं. कोई डिब्बा प्लास्टिक का होता है, तो कोई गत्ते या धातु का. अक्सर लोग मिठाई खत्म होते ही इन डिब्बों को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले को बेंच देते हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि खाली मिठाइयों के डिब्बों से आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली कई सारी चीजें बना सकते हैं.

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इसके लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत और क्रिएटिविटी करनी होगी, जिसकी मदद से आप इन पुराने डिब्बों को घर की सजावट से लेकर रोजमर्रा की चीजें रखने तक के काम में लाया जा सकता है. इससे न सिर्फ घर का सामान व्यवस्थित रहेगा, बल्कि आपको नई चीजें खरीदने पर पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे.

आइए जानते हैं ऐसे 6 आसान तरीके, जिनसे आप पुराने मिठाई के डिब्बों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं.

डिब्बों से बनाएं सुंदर प्लांटर

अगर आपको घर में छोटे-छोटे पौधे लगाने का शौक है, तो मिठाई के पुराने डिब्बों का इस्तेमाल प्लांटर बनाने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए मजबूत डिब्बा लें और उसके बाहर रंगीन कागज, जूट की रस्सी या कपड़े से सजावट करें. इसमें किसी छोटे गमले को रखकर बालकनी या खिड़की के पास सजा सकते हैं. ध्यान रखें कि सीधे मिट्टी और पानी डालने से गत्ते का डिब्बा खराब हो सकता है.

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जूलरी और छोटी चीजें रखने के लिए करें इस्तेमाल

मिठाई के डिब्बों में अक्सर छोटे-छोटे खाने बने होते हैं. आप इनका इस्तेमाल अपनी छोटी जूलरी, ईयररिंग्स, अंगूठियां, बिंदी, हेयर पिन और रबर बैंड रखने के लिए कर सकते हैं. डिब्बे के अंदर छोटे कपड़े या कलरफुल पेपर बिछा दें. इससे आपकी छोटी-छोटी चीजें इधर-उधर नहीं बिखरेंगी और जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाएंगी.

घर के लिए बनाएं खूबसूरत डेकोरेशन पीस

अगर आपके पास मिठाई के मजबूत और सुंदर डिब्बे हैं, तो उन्हें घर की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. डिब्बे पर ऐक्रेलिक पेंट, कलरफुल कागज, शीशे, मोती या लेस लगाकर इसे नया लुक दें. इसके बाद इसे सेंटर टेबल, साइड टेबल या अलमारी पर सजाया जा सकता है.

स्टेशनरी रखने का बनाएं ऑर्गेनाइजर

घर में पेन, पेंसिल, कैंची, पेपर क्लिप और छोटी स्टेशनरी अक्सर इधर-उधर पड़ी रहती है. ऐसे में मिठाई के पुराने डिब्बे काम आ सकते हैं. डिब्बे के अंदर छोटे कार्डबोर्ड के टुकड़े लगाकर अलग-अलग हिस्से बना लें. अब इसमें पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर और दूसरी छोटी चीजें रख सकते हैं. इसे अपने स्टडी टेबल या ऑफिस डेस्क पर रखें.

खाली मिठाई के डिब्बे रीयूज कर सकते हैं. (PHOTO:AI)

गिफ्ट पैकिंग के लिए करें इस्तेमाल

हर बार किसी को छोटा गिफ्ट देने के लिए नया डिब्बा खरीदना जरूरी नहीं है. पुराने मिठाई के डिब्बों को गिफ्ट बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए डिब्बे पर नया रैपिंग पेपर चढ़ाएं और ऊपर से कलरफुल रिबन या आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दें. इसमें चॉकलेट, छोटी एक्सेसरीज, हाथ से बनी चीजें या कोई छोटा गिफ्ट रखकर किसी को दे सकते हैं.

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किचन में छोटी चीजें रखने के आएंगे काम

किचन में मसालों के छोटे पैकेट, इलायची, लौंग, चाय के पाउच और दूसरे छोटे सामान रखने के लिए भी पुराने डिब्बों का इस्तेमाल किया जा सकता है. खासकर धातु के मजबूत डिब्बे साफ करके अच्छी तरह सुखा लें और उनमें पैक्ड छोटी चीजें व्यवस्थित रखें. गत्ते के डिब्बों का इस्तेमाल सूखी और साफ जगह पर ही करें. खाने की चीजें सीधे ऐसे डिब्बों में रखने से बचें, जब तक वे फूड-सेफ न हों.

इन बातों का भी रखें ध्यान

पुराने मिठाई के डिब्बों को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उनकी अच्छी तरह सफाई जरूर करें. अगर डिब्बे में चिकनाई, नमी, बदबू या फफूंद लगी है, तो उसका इस्तेमाल न करें. गत्ते के डिब्बों को पानी से दूर रखें और प्लास्टिक या धातु के डिब्बों को भी उनकी स्थिति के हिसाब से ही इस्तेमाल करें.

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