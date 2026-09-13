DUSU चुनाव: ABVP का घोषणापत्र जारी, PG, होस्टल, AI ट्रेनिंग और महिला सुरक्षा जैसे बड़े वादे किए

ABVP ने रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (DUSU) के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया. इस घोषणापत्र में छात्रों को रहने की जगह, महिला सुरक्षा, शिक्षा में सुधार और करियर में मदद जैसे कई वादे किए गए हैं.

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ABVP का कहना है कि यह घोषणापत्र उसके चार स्तंभों "A-आवास, B-भागीदारी, V-विश्वास और P-परिणाम" पर आधारित है. इसमें विश्वविद्यालय के फैसलों में छात्रों की ज्यादा भागीदारी की मांग की गई है. ABVP की ओर से अध्यक्ष पद के लिए यश डबास, उपाध्यक्ष के लिए इशू मौर्य, सचिव के लिए रिया छावड़ी और संयुक्त सचिव के लिए लक्ष्य राज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है.

इस घोषणापत्र में सुरक्षित और किफायती आवास को प्राथमिकता दी गई है. RSS समर्थित इस संगठन ने नए हॉस्टल, महिला छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं और छात्रों के आवास के लिए एक खास सेल, हेल्पलाइन और PG और होस्टलों के सुरक्षा ऑडिट का प्रस्ताव दिया है. हाल ही में हुए सत्य निकेतन हादसे के बाद इन प्रस्तावों को जोड़ा गया है.

घोषणापत्र में आग से सुरक्षा के नियमों को सख्ती से लागू करने और साफ-सफाई, पीने के पानी और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं में सुधार की भी मांग की गई.

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ABVP ने अपने घोषणापत्र में महिला सुरक्षा, पिंक बूथ, बेहतर लाइटिंग, पर्याप्त महिला सुरक्षाकर्मी, कॉमन रूम और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन के वादें किए हैं. घोषणापत्र में ABVP ने शिकायतों के समाधान के सिस्टम और आंतरिक शिकायत समितियों को मजबूत करने का भी प्रस्ताव दिया है.

जॉब फेयर, इंडस्ट्री और रिसर्च संस्थानों के साथ साझेदारी, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और AI, डिजिटल स्किल्स पर कार्यक्रमों के आयोजन का भी घोषणापत्र में वादा किया गया है.

ABVP की ओर से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार यश डबास ने कहा, "हम छात्रों के सुरक्षित आवास के मुद्दे को उठाते रहेंगे." बता दें, 18 सितंबर को DUSU चुनाव होने वाले हैं.

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