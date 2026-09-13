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Anti Aging Potato Soap: बाजार के महंगे ब्यूटी सोप को कहें बाय! घर पर आलू के रस और एलोवेरा से बनाएं नेचुरल साबुन, 50 में दिखेंगी 30 की

Homemade Potato Soap: अगर आप भी बाजार के महंगे साबुन या फेसवॉश का इस्तेमाल कर-करके थक चुके हैं तो आज हम आपको घर पर ही आलू के रस और एलोवेरा वाला नेचुरल साबुन बनाने का तरीका बता रहे हैं जिसके लिए आपको ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है.

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आलू के रस से साबुन कैसे बनाएं (Photo: ITG)
आलू के रस से साबुन कैसे बनाएं (Photo: ITG)

हर महिला चाहती है कि उसका चेहरा लंबे समय तक जवान और सुंदर दिखाई दे लेकिन आजकल की खराब लाइफस्टाइल, प्रदूषण और तनाव की वजह से चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां, फाइन लाइंस और झाइयां आ जाती हैं. साथ ही कई लोगों के चेहरे पर मुहांसों के काले धब्बे और धूप से हुई टैनिंग भी स्किन को खराब कर देती है. बाजार में मिलने वाले महंगे मास्क, ब्यूटी सोप्स और फेसवॉश देखने में तो आकर्षिक लगते हैं लेकिन इनमें तरह-तरह के केमिकल्स होते हैं जो स्किन को अच्छा करने के बजाय रूखा और बेजान बना देते हैं.

आलू में प्राकृतिक रूप से ब्लीचिंग एजेंट, विटामिन C, कैटेकोलेस एंजाइम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो डार्क स्पॉट्स को हल्का करने और त्वचा में कसाव लाने में मदद करते हैं. अगर आप बिना किसी केमिकल के एकदम साफ और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, तो घर पर ही बेहद आसानी से आलू का हर्बल साबुन बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

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आलू - 1 बड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

ग्लिसरीन सोप बेस या गोट मिल्क सोप बेस - 150 ग्राम (अगर सोप बेस न हो तो कोई भी माइल्ड या पियर्स साबुन)

एलोवेरा जेल - 1 बड़ा चम्मच (त्वचा को मॉइश्चराइज करने के लिए)

विटामिन E कैप्सूल - 1

नींबू का रस - 1 छोटा चम्मच (टैनिंग हटाने के लिए)

शहद - 1/2 छोटा चम्मच (स्किन में नमी और ग्लो के लिए)

बनाने का तरीका

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आलू को छीलकर कद्दूकस कर लें या मिक्सी में पीस लें. अब एक सूती कपड़े या छलनी की मदद से छानकर आलू का ताजा रस निकाल लें.

आलू के रस में 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच नींबू का रस, 1/2 चम्मच शहद और 1 विटामिन E कैप्सूल का तेल मिलाकर अच्छी तरह घोल लें.

ग्लिसरीन सोप बेस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब एक बर्तन में पानी उबालें और उसके ऊपर दूसरा बर्तन रखकर डबल बॉइलर मेथड से सोप बेस को धीमी आंच पर पिघलाएं. ध्यान रखें कि साबुन बेस को सीधे आंच पर न पिघलाएं.

जब सोप बेस पूरी तरह पिघल जाए, तो गैस बंद करें और इसमें तैयार किया हुआ आलू के रस का मिश्रण डालकर तेजी से चम्मच चलाएं ताकि दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं.

अब इस पिघले हुए मिश्रण को किसी सिलिकॉन सोप मोल्ड या प्लास्टिक की कटोरी (हल्का तेल लगी हुई) में डाल दें.

इसे 1 से 2 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर या 30 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें.

आपका 100% नेचुरल, एंटी-एजिंग और स्किन ब्राइटनिंग आलू का साबुन तैयार है. रोज सुबह और रात को चेहरा धोते वक्त इससे हल्के हाथों से मसाज करें; कुछ ही दिनों में झुर्रियां और काले धब्बे हल्के होने लगेंगे.

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