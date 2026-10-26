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IND A vs NZ A: बुमराह और पंत की होगी भारतीय टीम में वापसी? न्यूजीलैंड ए के खिलाफ खेलेंगे मैच!

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ भारत ए के तीसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह भारत के लिए इस मैच के जरिए मैदान पर वापसी कर सकते हैं. दोनों ही खिलाड़ी इन दिनों अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं.

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बुमराह-पंत को लेकर बड़ी अपडेट. (PHOTO: AP)
बुमराह-पंत को लेकर बड़ी अपडेट. (PHOTO: AP)

भारतीय क्रिकेट फैन्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. टीम इंडिया के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत एक साथ मैदान पर वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं. 

न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से ठीक पहले यह दोनों धाकड़ खिलाड़ी भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेले जाने वाले तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में एक्शन में दिखाई दे सकते हैं. यह मुकाबला 7 से 10 नवंबर के बीच लिंकन में खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड दौरे की उड़ान भरने से पहले दोनों स्टार खिलाड़ी इस समय बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं. भारतीय टेस्ट टीम में इन दोनों ही खिलाड़ियों का अहम रोल रहता है. 

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अक्टूबर की शुरुआत में एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने के बाद से जसप्रीत बुमराह मैदान से बाहर थे. वेस्टइंडीज सीरीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में आराम देने के बाद अब बीसीसीआई के 'रिटर्न-टू-प्ले' प्रोटोकॉल के तहत वे पूरी तरह फिट होकर 1 नवंबर को न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे.

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पंत और बुमराह की हो सकती है वापसी

ईरानी कप के दौरान साइड स्ट्रेन की समस्या से जूझ रहे ऋषभ पंत ने भी बेंगलुरु में हल्की बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है. हालांकि, उन्हें बीसीसीआई मेडिकल टीम से हरी झंडी मिलना बाकी है. पंत की अनुपस्थिति में भारत 'ए' के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए कुमार कुशाग्र को बैकअप के रूप में शामिल किया गया था.

अगर मेडिकल टीम पंत को पूरी तरह फिट घोषित कर देती है तो 7 नवंबर को न्यूजीलैंड 'ए' के खिलाफ मैच में भारतीय फैन्स को बुमराह की यॉर्कर और पंत के तूफानी छक्के एक साथ देखने को मिलेंगे, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा बूस्टर डोज साबित होगा.

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