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मनी प्लांट की थम गई है ग्रोथ? किचन की ये 3 चीजें डालें, चौड़ी और चमकदार पत्तियों से भर जाएगी बेल; खूब होगा घना

Money Plant Growing Tips: बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनके मनी प्लांट की ग्रोथ रुक गई है या पत्तियां पीली पड़कर गिर रही हैं. अगर आप भी उनमें शामिल हैं और नर्सरी से महंगी खाद खरीदकर लाने का प्लान बना रहे हैं, तो रुक जाएं. रसोई में मौजूद 3 चीजें आपके मनी प्लांट फिर से घना, हरा-भरा और चमकदार बना सकती है.

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मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए चाय की पत्ती भी बहुत काम आ सकती है. (Photo: ITG)
मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए चाय की पत्ती भी बहुत काम आ सकती है. (Photo: ITG)

Money Plant Growing Tips: घर के कोने में रखा हरा-भरा मनी प्लांट न केवल इंटीरियर की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि इसे सुख-समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है. कहते हैं मनी प्लांट जितना लंबा और घना होता है, घर में बरकत भी उतनी ही होती है. लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद उनका मनी प्लांट बढ़ता नहीं, पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगती हैं या पौधे की ग्रोथ पूरी तरह थम जाती है. क्या आपके घर में रखा मनी प्लांट भी देखते ही देखते ऐसा सुस्त पड़ गया है कि न नई पत्ती निकल रही है और न बेल आगे बढ़ रही है. ऊपर से पत्तियों का रंग फीका पड़ने लगता है और कुछ पत्तियां पीली होकर गिर भी जाती हैं.

अगर आपका पौधा भी सुस्त पड़ चुका है, तो आपको महंगे केमिकल या नर्सरी के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपकी अपनी रसोई में ही ऐसे नेचुरल 'सुपरफूड' मौजूद हैं, जो आपके बेजान पड़े मनी प्लांट को बेहद घना और चमकदार बना सकते हैं. चलिए जानते हैं इनके बारे में.

1. चाय की पत्ती: चाय बनाने के बाद बची हुई पत्ती को अक्सर लोग सीधे कूड़े में फेंक देते हैं. अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो आपका नुकसान हो सकता है. यही चाय की पत्ती आपके मनी प्लांट की ग्रोथ में मददगार साबित हो सकती है. अगर इसे थोड़ी मात्रा में मनी प्लांट की मिट्टी में डाला जाए, तो वो आसानी से बढ़ता है. इसमें पोषक तत्व और ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर करने में मदद कर सकता है.

कैसे करें इस्तेमाल?
चाय बनाने के बाद बची पत्ती को सबसे पहले साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि उसमें दूध और चीनी न बची हो. इसके बाद इसे पूरी तरह सुखा लें. सूखने के बाद थोड़ी सी मात्रा मिट्टी में मिलाएं. इसे बार-बार या बहुत ज्यादा मात्रा में डालने से बचें.

2. केले के छिलके: लिस्ट में अगला नाम केले के छिलकों का है. केले खाने के बाद उसका छिलका फेंकने के बजाय आप उससे पौधों के लिए एक साधारण लिक्विड फीड तैयार कर सकते हैं. केले के छिलकों में पोटैशियम समेत कई मिनरल्स होते हैं, हालांकि घरेलू केले के छिलके का पानी किसी फर्टिलाइजर का सीधा ऑप्शन नहीं है.

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कैसे करें इस्तेमाल?
2-3 केले के छिलके छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में 24 घंटे तक भिगोकर रखें. इसके बाद छिलके निकाल दें और तैयार पानी को सादे पानी में मिलाकर पौधे में डालें. लेकिन इसे बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल न करें.

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3. चावल का पानी: चावल धोने के बाद बचा पानी या बिना नमक वाला चावल पकाने के बाद बचा हुआ मांड भी पौधों में इस्तेमाल किया जाता है. इसमें स्टार्च के साथ थोड़ी मात्रा में कुछ पोषक तत्व होते हैं. लेकिन इसे पौधे के लिए कोई चमत्कारी ग्रोथ बूस्टर समझना सही नहीं होगा.

कैसे करें इस्तेमाल?
चावल धोने के बाद मिलने वाले पानी को सादे पानी के साथ मिलाकर कभी-कभार पौधे में डाल सकते हैं. अगर चावल का मांड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें नमक, मसाला या तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए. चावल का पानी लंबे समय तक स्टोर करके न रखें. पुराना या बदबूदार पानी गमले में डालने से मिट्टी में छोटे-छोटे कीड़े हो सकते हैं. 

सिर्फ ये चीजें डालने से नहीं बढ़ेगा मनी प्लांट
ये सभी चीजें डालने के साथ ही इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है ये सिर्फ इन्हें डालने से मनी प्लांट का पौधा नहीं बढ़ता है. उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए सिर्फ घरेलू चीजें डालना काफी नहीं है. पौधे को सही रोशनी, पानी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी भी चाहिए. अगर ये चीजें ठीक नहीं हैं, तो कोई भी घरेलू नुस्खा ज्यादा मदद नहीं करेगा.

तेज धूप से बचाएं: मनी प्लांट को बहुत तेज सीधी धूप में रखने से पत्तियां झुलस सकती हैं. इसे ऐसी जगह रखें जहां अच्छी लेकिन सीधी धूप ना आती हो. 

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जरूरत से ज्यादा पानी न दें: मनी प्लांट की मिट्टी को हर समय गीला रखना ठीक नहीं है. पानी देने से पहले ऊपर की मिट्टी सूखी है या नहीं, ये देख लें. गमले में पानी जमा रहने से जड़ें खराब हो सकती हैं.

पीली और सूखी पत्तियां हटाते रहें: अगर पौधे में पीली, सूखी या खराब पत्तियां हैं, तो उन्हें साफ कैंची से हटा दें. इससे पौधे को साफ-सुथरा रखने में मदद मिलती है और नई ग्रोथ पर ध्यान दिया जा सकता है.

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