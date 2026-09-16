Kal Ka Rashifal 17 September 2026: 4 राशियां कल के दिन पाएंगी आर्थिक लाभ, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत, अपनों की सलाह से बनेंगे काम

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने का है. किसी भी तरह की लापरवाही सेहत को गहराई से प्रभावित कर सकती है, इसलिए सतर्कता बनाए रखें.

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घर के वरिष्ठ सदस्यों की सीख और सलाह को अपनाकर आगे बढ़ें. अपनी वाणी और व्यवहार में सहजता रखें. नीति-नियमों का पालन करें और दूसरों की कमियों को अनदेखा करते हुए क्षमाभाव बढ़ाएं.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): केशरिया

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' एवं 'ओम् बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. सतर्क रहें.

वृष राशि: साझा व्यापार में बढ़ेगा मुनाफा, साख और सम्मान में होगी वृद्धि

वृष राशि के जातकों के लिए साझा व्यापार में लाभ वृद्धि के अच्छे संकेत हैं. सभी आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें और अपनी टीम को साथ लेकर चलें.

भूमि और भवन से जुड़े कार्य सुचारू रूप से बनेंगे. आपकी साख और सम्मान बना रहेगा. औद्योगिक तथा कृषि गतिविधियों में आपका प्रदर्शन बहुत असरदार रहेगा.

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शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम कलर

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' एवं 'ओम् बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बड़े लक्ष्य रखें.

मिथुन राशि: सेवा क्षेत्र में मिलेगी अच्छी सफलता, अहंकार का करें पूरी तरह त्याग

मिथुन राशि के जातक सेवा संबंधी कार्य और व्यापार में बेहतर गति प्राप्त करेंगे. आपको अपनी दिनचर्या और नियमितता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

अहंकार का त्याग करके मेहनत और लगन से काम लें. लोभ और प्रलोभन में आने से बचें तथा अपने तय बजट के अनुसार ही खर्च करें. किसी की बातों में आने से बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): आंवला समान

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' एवं 'ओम् बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. परिश्रमी बनें.

कर्क राशि: मित्रों से रहेगा बेहतरीन संवाद, प्रतिस्पर्धा में मिलेगी बड़ी सफलता

कर्क राशि के जातक अपने मित्रों के साथ बेहतरीन संवाद बनाए रखेंगे. सभी महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश सफल होगी.

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प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. निसंकोच और साहस के साथ आगे बढ़ते रहें. आपको मनोरंजन और अपनों के साथ यात्रा के नए अवसर भी प्राप्त होंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): भगवा

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' एवं 'ओम् बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. अध्ययन बढ़ाएं.

सिंह राशि: घरेलू मामलों में न दिखाएं उतावली, वाणी में बनाए रखें मिठास

सिंह राशि के जातक घरेलू मामलों में पहल करने या जल्दबाजी दिखाने से बचें. परिवार के महत्वपूर्ण विषयों में उतावली न करें और अपनी संवेदनशीलता बनाए रखें.

भावावेश में आने से बचें. करियर और व्यापार में आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी. पेशेवरों का पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन बातचीत में मिठास बनाए रखना जरूरी है.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): स्वर्णिम

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' एवं 'ओम् बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. क्रोध से बचें.

कन्या राशि: वाणिज्यिक मामलों में रहेगा शानदार प्रदर्शन, बढ़ेगा सामाजिक दायरा

कन्या राशि के जातक वाणिज्यिक मामलों में बेहद शानदार प्रदर्शन करेंगे. इस दौरान आपकी यात्रा की संभावनाएं भी काफी बढ़ सकती हैं.

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कार्ययोजनाओं पर ध्यान केंद्रित रखें और सभी के साथ सहज व्यवहार बनाए रखें. आपकी सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी और आपको अपने अनुभव और योग्यता का पूरा लाभ मिलेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): खाकी

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' एवं 'ओम् बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. प्रवचन सुनें.

तुला राशि: घर में बना रहेगा खुशियों का माहौल, आर्थिक लाभ में आएगी तेजी

तुला राशि के जातकों के घर में खुशियों और उत्सव जैसा माहौल रहेगा. करियर और कारोबार में तेजी देखने को मिलेगी और आर्थिक लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

अतिथि का हरसंभव सम्मान करें. धन-धान्य और संपत्ति से जुड़े मामले आसानी से सुलझेंगे. सकारात्मक संवाद और रिश्तों में भरोसा आपके उत्साह को बढ़ाएगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): फिरोजी

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' एवं 'ओम् बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. वचन रखें.

वृश्चिक राशि: रचनात्मक कार्यों में बढ़ेगी रुचि, रिश्तों में आएगी मिठास

वृश्चिक राशि के जातक अपनी रचनात्मक गतिविधियों को गति देंगे. परिवार में आपसी संबंधों को संवारने और मजबूत बनाने पर आपका मुख्य जोर रहेगा.

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व्यक्तिगत प्रयोगों में सकारात्मकता बढ़ेगी. नीति और नियमों का पालन करते हुए काम करें. जीवनस्तर में सुधार आएगा और कामकाजी प्रयासों में अपेक्षित तेजी बनी रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): सिंदूरी लाल

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' एवं 'ओम् बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. नया सोचें.

धनु राशि: आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी, लेन-देन में जल्दबाजी से बचें

धनु राशि के जातकों को अपने वित्तीय मामलों में नियंत्रण बढ़ाने की जरूरत है. किसी भी लेन-देन या व्यावसायिक फैसले में जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं.

अनुशासन और व्यवस्था बनाकर आगे बढ़ें. अनावश्यक बहस या विवाद में पड़ने से बचें. सूझबूझ के साथ काम करेंगे तो करियर में अड़चनें आसानी से दूर होंगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): पीला

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' एवं 'ओम् बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सावधानी बढ़ाएं.

मकर राशि: कारोबार को मिलेगा नया बल, अधिकारियों से मिलेगी प्रशंसा

मकर राशि के जातकों के आर्थिक और व्यापारिक प्रयास बल पकड़ेंगे. आपकी प्रबंधन क्षमता और व्यवस्था बनाए रखने की कला से सभी प्रभावित होंगे.

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संस्थागत प्रयासों को गति मिलेगी. कार्य विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): दलदली

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' एवं 'ओम् बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. सक्रिय रहें.

कुंभ राशि: व्यापारिक योजनाओं को मिलेगा समर्थन, मान-सम्मान में होगी वृद्धि

कुंभ राशि के जातकों की व्यावसायिक योजनाओं को भरपूर समर्थन प्राप्त होगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

प्रशासनिक और सरकारी कामों में तेजी आएगी. आपको विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त हो सकती है. वरिष्ठों के मार्गदर्शन से आपको इच्छित लाभ और सफलता मिलेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): पीतवर्ण

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' एवं 'ओम् बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. तेजी बढ़ाएं.

मीन राशि: भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, धर्म और आस्था में बढ़ेगी रुचि

मीन राशि के जातक अपने भाग्य के बल पर हर मुश्किल राह को आसान बना लेंगे. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा.

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धार्मिक आयोजनों और अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं. पेशेवर उपलब्धियां मजबूत होंगी और लाभ का दायरा बढ़ेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): हल्दी समान

कल का उपाय (kal ke upay): विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. 'ओम् गुं गुरुवे नमः' एवं 'ओम् बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. आस्था बढ़ाए रखें.

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