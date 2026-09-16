कानपुर ससुर हत्याकांड: कोर्ट में मुंह छुपाती नजर आई हत्यारोपी बहू शालू; पुलिस रिमांड पर सुनवाई टली

कानपुर के चर्चित कारोबारी विनीत मनोचा हत्याकांड में आरोपी शालू, विशाल और राजकिशोर की बुधवार को कोर्ट में पेशी हुई. पुलिस ने तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद उन्हें जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया.

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पेशी के दौरान लंबे समय बाद आरोपी शालू की तस्वीरें और वीडियो सामने आए. जेल जाने के बाद पहली बार कैमरे में कैद हुई शालू मीडिया के कैमरों को देखते ही अपना चेहरा छुपाती नजर आई.

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हालांकि कोर्ट में अधिवक्ताओं की स्ट्राइक के चलते दूसरे पक्ष के वकील सुनवाई के लिए नहीं पहुंच सके, जिसके कारण पुलिस की रिमांड एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 सितंबर तय की गई है.

इससे पहले पुलिस ने मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद जेल के अंदर आरोपियों से पूछताछ की थी. इसके अलावा शालू के पति सुब्रत से भी करीब दो घंटे तक पूछताछ की गई थी. इसी पूछताछ और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने कस्टडी रिमांड की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है.

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पुलिस का उद्देश्य है कि रिमांड मिलने के बाद शालू, विशाल, राजकिशोर और सुब्रत को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाए. इसके साथ ही आरोपियों को उन जगहों पर भी ले जाया जाएगा, जहां हत्या से पहले वे गए थे. इनमें चाबी बनाने वाली दुकान समेत अन्य स्थान शामिल हैं, जहां जाकर पुलिस घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और वारदात के पूरे क्रम को समझने की कोशिश करेगी.

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