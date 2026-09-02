'रवींद्र जडेजा मेरे फेवरेट हैं...', जड्डू की इस खूबी के दीवाने हुए जेफ्री बॉयकॉट, बताया 21वीं सदी का बेस्ट क्रिकेटर

भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल की. दो मैचों की इस सीरीज को शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 1-0 से अपने नाम की. इस टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की जमकर तारीफ हो रही है.
इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जेफ्री बॉयकॉट ने रवींद्र जडेजा को लेकर कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया है. बॉयकॉट जडेजा के खेल और उनके लुक्स दोनों के ही फैन हो गए हैं. उन्होंने जडेजा को हैंडसम और अच्छा लड़का बताया है.
स्टिक टू क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए जेफ्री बॉयकॉट से जब इस जेनरेशन के उनके फेवरेट क्रिकेटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी झिझक के जडेजा का नाम लिया. बॉयकॉट ने कहा कि जडेजा की गेंदबाजी कमाल की है, उनकी फील्डिंग में गजब की फुर्ती है और जरूरत पड़ने पर वो टिक कर शानदार बैटिंग भी करते हैं. इसके अलावा वो काफी हैंडसम भी हैं.
Geoffrey Boycott picks Ravindra Jadeja as his favourite player from the 21st century. pic.twitter.com/Loa5BfbEa7— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 1, 2026
जब पहली बार हुई मुलाकात
बॉयकॉट ने अपनी और जडेजा की पहली मुलाकात का मजेदार किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि मैं पिछले साल भारत गया था और वहीं मेरी उनसे मुलाकात हुई. मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे फेवरेट क्रिकेटर हो. जडेजा को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि अरे नहीं!' इस पर मैंने कहा ये बिल्कुल सच है. वो सच में बहुत अच्छे और हैंडसम लड़के हैं. साथ ही एक पक्के और बेहतरीन ऑलराउंडर भी हैं.
श्रीलंका के खिलाफ बनाया है खास रिकॉर्ड
37 साल के रवींद्र जडेजा ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ हुई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट चटकाए थे. भारत ने यह सीरीज 1-0 से अपने नाम की. इसी सीरीज के दौरान जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 4,000 रन और 350 विकेट का आंकड़ा भी पार कर लिया. ऐसा करने वाले वो इयान बॉथम, डेनियल विटोरी और कपिल देव के बाद दुनिया के सिर्फ चौथे और भारत के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं.
हमेशा से रहे हैं बॉयकॉट के फेवरेट
यह कोई पहली बार नहीं है जब बॉयकॉट ने जडेजा की इतनी तारीफ की है. करीब एक साल पहले भी उन्होंने कहा था कि जडेजा मैदान पर जो एनर्जी लेकर आते हैं, वो टीम के बाकी खिलाड़ियों में भी जोश भर देती है. वो चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत टफ और दमदार खिलाड़ी हैं.