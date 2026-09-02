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चलती ट्रेन में चढ़ना कितना खतरनाक... ये वीडियो देखिये... इन घटनाओं से हम सबक क्यों नहीं लेते?

गुजरात के नडियाद रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन से पानी लेने के लिए उतरा था. इतने में ट्रेन चल पड़ी. यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने लगा तो पैर फिसलने से वह गेट से लटक गया. इस दौरान RPF जवान की नजर पड़ी तो दौड़कर यात्री की जान बचाई. यह पूरा मामला स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसका फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

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ट्रेन के गेट पर लटक गया था यात्री. (Photo: Screengrab)
ट्रेन के गेट पर लटक गया था यात्री. (Photo: Screengrab)

गुजरात के नडियाद रेलवे स्टेशन से सामने आया एक CCTV फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी थी. यात्री पानी भरने के लिए नीचे उतरा था. लेकिन जब तक वह वापस लौटता, ट्रेन चल पड़ी. यात्री ने किसी तरह चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की. पैर फिसला और अगले ही पल वह ट्रेन के दरवाजे के हैंडल से लटक गया.

ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी और यात्री की जान चंद सेकंड में जा सकती थी. तभी प्लेटफॉर्म पर तैनात RPF जवान की नजर उस पर पड़ी. जवान दौड़ा और अपनी जान की परवाह किए बिना यात्री को पकड़कर प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया.

अगर उस वक्त जवान ने कुछ सेकंड की भी देरी की होती, तो नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता था. घटना नडियाद रेलवे स्टेशन की है. शाम करीब सवा सात बजे यशवंतपुर से बीकानेर जा रही ट्रेन नडियाद स्टेशन से रवाना हो रही थी. ट्रेन के कोच S/6 के पास एक यात्री दौड़ता हुआ पहुंचा. यात्री पुणे से राजस्थान के मेड़ता जा रहा था. ट्रेन जब नडियाद स्टेशन पर रुकी तो वह पानी भरने के लिए नीचे उतरा.

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यहां देखें Video

यहीं कुछ सेकंड का खेल हुआ. यात्री पानी भरकर वापस लौटा, लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी थी. उसने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की. इस दौरान पैर फिसल गया और वह ट्रेन के दरवाजे के हैंडल को पकड़कर लटक गया. ट्रेन धीरे-धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी. नीचे प्लेटफॉर्म था और उसके आगे पटरी. जरा सी चूक होती तो यात्री सीधे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आ सकता था.

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यह भी पढ़ें: हादसे से ठीक पहले बदली सीट... बेटी की जिद ने बचा ली कोरोमंडल ट्रेन के यात्री की जान

लेकिन उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे RPF कॉन्स्टेबल ताजुद्दीन की नजर यात्री पर पड़ गई. ताजुद्दीन ने स्थिति को समझने में एक पल भी नहीं गंवाया. वह ट्रेन के साथ दौड़ पड़े और लटके हुए यात्री को पकड़ लिया. इसके बाद पूरी ताकत लगाकर उन्हें प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया. कुछ ही सेकंड में जान बच गई.

नडियाद RPF थाना प्रभारी रवींद्र कुमार यादव ने बताया कि यात्री पुणे से मेड़ता की यात्रा कर रहा था. नडियाद स्टेशन पर ट्रेन रुकने के दौरान वह नीचे उतरा. वापस लौटने तक ट्रेन चल पड़ी, जिसके बाद चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और पैर फिसल गया.

थाना प्रभारी के मुताबिक, RPF में पिछले तीन साल से तैनात कॉन्स्टेबल ताजुद्दीन ने तुरंत दौड़कर यात्री को खींच लिया और बड़ा हादसा होने से बच गया. प्राथमिक जांच के बाद यात्री को सुरक्षित आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया.

इस पूरी घटना का CCTV फुटेज अब सामने आया है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि किस तरह यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, फिर फिसलकर ट्रेन से लटक जाता है और RPF जवान दौड़कर उसकी जान बचाता है. घटना के बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. RPF जवान ताजुद्दीन की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ हो रही है. इस घटना में एक बड़ा सबक भी है. ट्रेन छूटने के बाद उसे पकड़ने की कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है, इस यात्री के साथ हुआ हादसा इसका उदाहरण है.

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