ICICI सिक्‍योरिटी ने एक शेयर को खरीदने की रेटिंग दी है और कहा है कि यह शेयर 655 रुपये पर जा सकता है, जो 35 फीसदी का अपसाइड टारगेट दिखा रहा है. अभी ये शेयर 485 रुपये पर कारोबार कर रहा है.

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बुधवार को यह शेयर 1.50 फीसदी टूटकर 485.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था. ब्रोकरेज ने पहले इस शेयर पर 640 रुपये का टारगेट दिया था, लेकिन अब इसके टारगेट को बढ़ाया है और अब 655 रुपये कर दिया है. ब्रोकरेज का मानना है कि FY28E में इसका EBITDA तेजी से बढ़ेगा.

ICICI सिक्‍योरिटी ने जिस शेयर को लेकर ये बड़ा टारगेट दिया है, उसका नाम Archean Chemical है. ब्रोकरेज का कहना है कि केमिकल्‍स में ये टॉप बिजनेस बना हुआ है और इसके प्रोडक्‍शन से लेकर कोर बिजनेस में सुधार हो रहा है. ब्रोकरेज के अनुसार, ब्रोमीन उत्पादन में सुधार और तीन कमजोर सालों के बाद ब्रोमीन की कीमतों के सामान्य होने से आय में सुधार को सपोर्ट मिल सकता है. कंपनी को वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में नमक व्यवसाय में सुधार की भी उम्मीद है, जबकि कंपनी के एसओपी और ब्रोमीन डेरिवेटिव व्यवसाय अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकते हैं.

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सेमीकंडक्‍टर में भी एंट्री ले रही ये कंपनी

ब्रोकरेज फर्म के निवेश प्रस्‍ताव का एक खास हिस्‍सा आर्कियन केमिकल का प्रस्‍तावित कंपाउंड पावर सेमीकंडक्‍टर कारोबार है. कंपनी सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्‍टर फैब्रिकेशन और ATMP सुविधा स्‍थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में आईसीआईसीआई सिक्‍योरिटी का अनुमान है कि यह भारत में अपनी तरह की एकमात्र यूनिफाइड सर्विस होगी.

इस परियोजना को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूरी मिल चुकी है और इसकी अनुमानित लागत 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. आर्कियन केमिकल ने फैब्रिकेशन तकनीक के लिए यूके की क्लास-एसआईसी, सिलिकॉन कार्बाइड एपिटैक्सियल फिल्म डिपोजिशन उपकरण के लिए ऐक्सट्रॉन और सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टल ग्रोथ के लिए आईआईटी भुवनेश्वर के साथ साझेदारी की है.

कंपनी का क्‍या है टारगेट?

कंपनी के मुख्‍य कारोबार की बात करें तो ICICI सिक्योरिटीज को ब्रोमीन उत्पादन में सुधार की उम्मीद है और कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 के अंत तक 20-24 किलोटन की सालाना उत्‍पादन हासिल करना है. ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2028 के दौरान ब्रोमीन राजस्व में 37 प्रतिशत का CAGR और ब्रोमीन EBITDA में 42.5 प्रतिशत से ग्रो करेगा.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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