अफजाल अंसारी की कोठी से हटेगी सीलिंग, कब्जा लेने लखनऊ पहुंचे MP

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डालीबाग में एक कोठी है. प्रशासन ने इस कोठी को सील कर दिया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद कोठी की सीलिंग हटाने की तैयारी है. यह कोठी है गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम पर. अब कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह कोठी हैंडओवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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कोठी पर कब्जा लेने के लिए सांसद अफजाल अंसारी लखनऊ पहुंच गए हैं. सांसद अफजाल अपनी दो बेटियों के साथ डालीबाग पहुंचे हैं. गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़ी यह कोठी प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुर्क कर दी थी.

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प्रशासन ने इस कोठी को सील कर दिया था और इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था. इस कोठी को करीब चार साल पहले अक्टूबर 2022 में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर कुर्क कर दिया गया था. अंसारी परिवार की इस कोठी की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 46 लाख रुपये बताई जा रही है.

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अफजाल अंसारी अपनी कोठी पर कब्जा पाने के लिए डालीबाग पहुंचे हैं. नगर निगम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में संपत्ति पर कब्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जानी है. नगर निगम और प्रशासन ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है. बता दें कि कीठी कुर्क किए जाने के बाद इस आलीशान कोठी की देखरेख का जिम्मा लखनऊ के नगर आयुक्त को सौंपी गई थी.

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