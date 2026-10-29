पाकिस्तान के सिंध में बड़ा दर्दनाक हादसा... एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से महिला समेत 10 लोगों की जलकर मौत

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गुरुवार को एक एंबुलेंस के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक महिला भी शामिल है, जिसे प्रसव के बाद की दिक्कतों के चलते अस्पताल ले जाया जा रहा था. हादसा थारपारकर जिले के नगरपारकर इलाके में हुआ. पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और आगे की पड़ताल जारी है.

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पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने इस घटना की जानकारी दी. थारपारकर के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी आरिफ अजीज जाफरी ने बताया कि अब तक 10 मौतों की पुष्टि हो चुकी है. उन्होंने कहा कि इनमें वह महिला भी शामिल है, जो एंबुलेंस में मरीज के तौर पर सफर कर रही थी.

पुलिस के मुताबिक हादसे के समय एंबुलेंस मरीज महिला को लेकर जा रही थी. उसे दानो ढांढल के बेसिक हेल्थ सेंटर से मीठी शहर के जिला अस्पताल पहुंचाया जाना था. एसएसपी जाफरी ने बताया कि महिला को बच्चे के जन्म के बाद कुछ परेशानियां हो गई थीं, इसीलिए उसे जिला अस्पताल भेजा जा रहा था. यानी एंबुलेंस इलाज के लिए मरीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के रास्ते में थी.

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सिंध पाकिस्तान का एक प्रांत है और थारपारकर इसी प्रांत का एक जिला है. नगरपारकर इसी जिले का इलाका है, जबकि मीठी शहर में जिला अस्पताल है. पुलिस ने अभी तक 10 मौतों की पुष्टि की है, यानी आंकड़ा बाद में बदल भी सकता है.

धमाके की वजह के बारे में पुलिस ने शुरुआती जानकारी दी है. जाफरी के मुताबिक एंबुलेंस का ड्राइवर ऑक्सीजन सिलेंडर को गाड़ी के अंदर ही इधर से उधर कर रहा था. उसी दौरान सिलेंडर में धमाका हो गया. ऑक्सीजन सिलेंडर आमतौर पर मरीज की सांस में मदद के लिए एंबुलेंस में रखे जाते हैं, लेकिन इस बार उसके फटने से इतना बड़ा हादसा हो गया.

घटना के बाद जांच शुरू हो गई है. एसएसपी जाफरी ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और आगे की पड़ताल जारी है. जांच में सामने आने वाली बातों के आधार पर ही हादसे की असली वजह साफ हो पाएगी.

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