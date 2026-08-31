Bihari Aloo Chokha Recipe: गरमा-गरम दाल-चावल के साथ बनाएं टेस्टी आलू चोखा, जानें बिहारी स्टाइल में इसे बनाने की रेसिपी

Bihari Aloo Chokha Recipe: आलू से बनी कई डिश आपने खाई होगी लेकिन क्या कभी आलू चोखा खाया है. बिहार की यह फेमस डिश खाने में जितनी टेस्टी है, बनाने में उतनी ही आसान है. अगर आप भी रोज के खाने से कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो उबले हुए आलू से झटपट आलू चोखा तैयार कर सकते हैं. उबले आलू में प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च और सरसों के तेल का स्वाद मिलकर इसे एकदम देसी और चटपटा बना देता है.

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वहीं सरसों के तेल की खुशबू इसके स्वाद को और भी खास बना देती है. इसे आप गरमा-गरम चावल, खिचड़ी, रोटी या फिर लिट्टी के साथ खा सकते हैं. आइए जानते हैं बिहार की इस फेमस डिश आलू चोखा को बनाने का आसान तरीका और इसे तैयार करने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

4 उबले हुए आलू

2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

2 बारीक कटे हुए प्याज

1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या 2 साबुत लाल मिर्च

1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल

स्वादानुसार नमक

बारीक कटा हुआ हरा धनिया

आलू का चोखा बनाएं कैसे?

आलू का चोखा बनाने के लिए सबसे पहले आलू को अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर में डालें और 5 से 6 सीटी आने तक उबाल लें. आलू पकने के बाद उन्हें ठंडा होने दें और फिर छिलका उतारकर अच्छी तरह मैश कर लें. अब एक बड़े बर्तन में मैश किए हुए आलू लें. इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अगर आप चोखे में देसी स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो साबुत लाल मिर्च को गैस की आंच पर हल्का भून लें. जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे तो इसे हाथ से मसलकर आलू के मिश्रण में डाल दें. अब इसमें सरसों का तेल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. आखिर में बारीक कटा हरा धनिया डालकर चोखे को गार्निश करें. आपका टेस्टी बिहारी स्टाइल आलू चोखा तैयार है. इसे आप गरमा-गरम दाल-चावल, रोटी या लिट्टी के साथ परोस सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

आलू को अच्छी तरह उबालें और उसका पानी पूरी तरह निकाल दें.

चोखा बनाने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करें. इससे चोखे का स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है.

साबुत लाल मिर्च को ज्यादा न भूनें, वरना स्वाद कड़वा हो सकता है.

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