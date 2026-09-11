How To Extract Sunflower Seeds: मुरझाए सूरजमुखी के फूल को ना फेंकें! घर पर 'फ्री' निकालें 600 रुपये किलो वाले 'सूरजमुखी के बीज'

आजकल लोग अपनी हेल्थ को बूस्ट करने के लिए कई तरह के बीज खाते हैं. इनमें चिया सीड्स से लेकर तरबूज के बीज और फ्लेक्स सीड्स तक का नाम शामिल है. सूरजमुखी के बीज भी इन्हीं में आते हैं. सूरजमुखी के बीजों में विटामिन ई, मैगनीशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं. ये जितने हेल्दी होते हैं उतने ही महंगे भी होते हैं. कुछ वेबसाइट्स के अनुसार, बाजार में सूरजमुखी के बीज 250-600 रुपये किलो मिलते हैं. ऐसे में सभी के लिए हर महीने इन्हें खरीदने से बजट हिल जाता है. अगर आप भी उन्हीं में से हैं, तो परेशान ना हों. आज हम आपको सूरजमुखी के फूल से घर पर ही सूरजमुखी के बीज निकालने का तरीका बताने वाले हैं.



सूरजमुखी का फूल जब खिलता है तो उसकी खूबसूरती देखकर हर किसी का ध्यान खिंच जाता है, लेकिन ये फूल सूखने के बाद भी आपके काम आ सकते हैं. जी हां, सूरमुखी के सूखे फूलों से ही बीज निकाले जाते हैं जिससे आप बाजार में पैक होकर मिलने वाले बीजों पर पैसे खर्च करने से बच जाते हैं. अगर घर में सूरजमुखी का पौधा लगा है तो उसी के सूखे फूल से बीज निकालकर घर पर तैयार किए जा सकते हैं. इसके लिए न किसी खास मशीन की जरूरत है और न ही कोई मुश्किल तरीका अपनाना पड़ता है. चलिए जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं सूरजमुखी के बीज.



सूरजमुखी के बीज कब होते हैं तैयार?



बीज निकालने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. जब सूरजमुखी का फूल खिलने के बाद धीरे-धीरे मुरझाने लगे, उसकी पंखुड़ियां गिर जाएं और फूल का पिछला हिस्सा हरा से पीला-भूरा होने लगे, तब समझ जाएं की बीज पकने वाले होते हैं.



इस दौरान फूल का सिर नीचे की तरफ झुक जाता है और पौधे की पत्तियां भी पीली या भूरी पड़ने लगती हैं. फूल के बीच मौजूद बीज मोटे और अच्छी तरह ग्रो किए दिखाई दें तो ये भी उनके तैयार होने का एक संकेत होता है.

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बीज तैयार हैं या नहीं ये पहचानने का एक आसान तरीका ये है कि सूखे फूल पर उंगली फेरकर देखें. अगर बीज फूल से आसानी से निकलने लगें, तो समझिए उन्हें निकालने का सही समय आ गया है.

पक्षियों से बचाना भी जरूरी

सूरजमुखी के बीज पकते ही पक्षियों की नजर भी उन पर पड़ जाती है. इसलिए अगर फूल अभी पौधे पर सूख रहा है तो उसके ऊपर ढीला करके कोई हल्का कपड़ा या पेपर बैग लगाया जा सकता है.

फूल के ऊपर कुछ भी लगाते या बांधते वक्त ये ध्यान रखें कि उसे बहुत कसकर न बांधें. फूल के आसपास हवा का आना-जाना बना रहना चाहिए, वरना नमी जमा होने से बीज खराब हो सकते हैं.

फूल को काटकर घर में ऐसे सुखाएं

जब फूल पूरी तरह झुक जाए और उसका पिछला हिस्सा पीला-भूरा दिखाई देने लगे तो उसे पौधे से काट लें. फूल के साथ करीब 6 से 12 इंच तना रहने दें.

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अगर आपके यहां बारिश या नमी ज्यादा है तो फूल को पौधे पर छोड़ने की बजाय काटकर घर के अंदर सुखाना सही रहेगा. दो-तीन फूलों को एक साथ बांधकर इन्हें उल्टा लटका दें. इसे सूखी, ठंडी, अंधेरी और हवादार जगह में सुखाना चाहिए. फूलों को कुछ हफ्तों तक सूखने दें.

सूखे फूल से ऐसे निकालें सूरजमुखी के बीज

अब सबसे आसान काम है बीज निकालना. सूखे फूल को किसी बड़ी कटोरी या बाल्टी के ऊपर रखें और उंगलियों से फूल के बीच वाले हिस्से को रगड़ें. आप चाहें तो किसी हार्ड ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ऐसा करने पर सूखे बीज फूल से अलग होकर नीचे गिरने लगेंगे.

अगर बीज फूल से आसानी से नहीं निकल रहे हैं तो उन्हें जबरदस्ती न निकालें. फूल को कुछ दिन और सूखने दें. पूरी तरह सूखने के बाद बीज काफी आसानी से अलग हो जाते हैं.

घर पर ऐसे बनाएं कुरकुरे सूरजमुखी के बीज

बीज निकालने के बाद इन्हें अच्छी तरह साफ कर लें. इसके बाद आप इन्हें भूनकर स्नैक की तरह खा सकते हैं. सादे रोस्टेड बीजों के लिए इन्हें बेकिंग ट्रे पर फैलाकर करीब 200 डिग्री सेल्सियस पर 5-7 मिनट तक रोस्ट किया जा सकता है. अगर ओवन नहीं है तो आप इन्हें गैस पर भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं.

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अगर आपको नमकीन बीज पसंद हैं तो इन्हें पहले नमक मिले पानी में करीब 15 मिनट तक उबालें. इसके बाद पानी निकालकर बीजों को सुखाएं और करीब 10-15 मिनट तक या फिर जब तक वो अच्छे से कुरकुरे ना हो जाएं तब तक रोस्ट करें. इससे बीजों के छिलके अच्छी तरह सूख जाएंगे और वे खाने में कुरकुरे लगेंगे.

कुछ बीज अगली बार पौधा लगाने के लिए बचा लें

सारे बीज स्नैक के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय कुछ अच्छे, मोटे और स्वस्थ बीज अगली बुवाई के लिए अलग रख सकते हैं. इन्हें पूरी तरह सूखने के बाद किसी सूखी, साफ और एयरटाइट डिब्बी में रखें.

इस तरह घर में लगा एक सूरजमुखी का पौधा आपको सिर्फ खूबसूरत फूल ही नहीं देता, बल्कि उसके सूखने के बाद घर पर बीज तैयार करने का मौका भी देता है. बाजार से पैक्ड बीज खरीदने की बजाय अपने पौधे से बीज निकालना खास तौर पर उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है जो घर की गार्डनिंग के साथ कुछ चीजें खुद तैयार करना पसंद करते हैं.

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