Personality Test: 1 नंबर मन में सोचिए और चेक कीजिए कैसी है आपकी पर्सनैलिटी

Personality Test: सोशल मीडिया पर आपने ऐसी कई तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जिन्हें देखने के बाद हर व्यक्ति को अलग-अलग चीजें नजर आती हैं. ऐसी तस्वीरों को अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है. खास बात यह है कि तस्वीर में आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है, इसे आपके स्वभाव और सोच से जोड़कर देखा जाता है. आज हम आपके लिए ऐसी ही एक दिलचस्प तस्वीर लेकर आए हैं. इस तस्वीर में आपको कई सीट दिखेगा. आपको 11 नंबर में से एक को चुनना है. अब जरा बिना ज्यादा सोचे बताइए कि आपको इस तस्वीर में कौन सी सीट पसंद आयी. आपकी पहली नजर में दिखी चीज के आधार पर इस मजेदार पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके स्वभाव से जुड़े कुछ दिलचस्प राज बताए गए हैं.

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सोचिए आप किसी थेरेपिस्ट के कमरे में पहुंचे हैं. सामने अलग-अलग जगहों पर 11 सीट रखी हैं और आपसे कहा जाता है कि इनमें से किसी एक पर बैठ जाइए. आप बिना ज्यादा सोचे किस सीट को चुनेंगे? आपकी यह छोटी सी पसंद आपके स्वभाव के बारे में कुछ दिलचस्प संकेत दे सकती है. दरअसल, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इन दिनों ऐसे पर्सनैलिटी टेस्ट काफी पसंद किए जाते हैं. इनमें किसी तस्वीर में मौजूद चीजों में से एक ऑप्शन चुनना होता है और फिर उसके आधार पर व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया जाता है. इसी तरह के एक टेस्ट में थेरेपिस्ट के कमरे में रखी 11 नंबर में से अपनी पसंद की सीट चुनने को कहा गया है. इसके बाद हर सीट के लिए अलग-अलग बिहेवियर बताए गए हैं.

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हालांकि, इसे किसी तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं समझना चाहिए. यह एक फन साइकोलॉजी टेस्ट है, जो आपको अपने बिहेवियर और पसंद के बारे में सोचने का एक मौका देता है.

सीट नंबर 1: हर चीज को ध्यान से देखने वाले

द माइंड जर्नल के अनुसार, अगर आपको पहली सीट पसंद आती है तो माना जाता है कि आप किसी भी स्थिति में तुरंत घुलने-मिलने के बजाय पहले आसपास की चीजों को समझना पसंद करते हैं. आप छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और सामने वाले के व्यवहार को देखकर उसके बारे में राय बनाते हैं. किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपनी प्राइवेट बातें बताने में भी आपको थोड़ा समय लग सकता है. पहले आप यह समझना चाहते हैं कि सामने वाला भरोसे के लायक है या नहीं. यानी आप अपनी इमोशन तभी सामने रखते हैं, जब आपको स्थिति सही लगता है.

सीट नंबर 2: आराम और सादगी पसंद

दूसरी सीट चुनने वाले लोग आराम और आसान चीजों को ज्यादा महत्व देने वाले माने जाते हैं. इन्हें बेवजह चीजों को मुश्किल बनाना पसंद नहीं होता. अपनी परेशानी किसी दूसरे व्यक्ति को बताते समय भी आप सीधे मुद्दे पर आना पसंद कर सकते हैं. आप हर भावना को बहुत ज्यादा खोलकर समझाने के बजाय यह बताना पसंद करेंगे कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है.

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सीट नंबर 3: सीधे बोलने वाले, लेकिन इमोशन प्राइवेट रखने वाले

तीसरी सीट पसंद करने वालों को सीधे मुद्दे पर आने वाला माना जाता है. आपको लंबी और घुमावदार बातचीत के बजाय समस्या का समाधान ज्यादा जरूरी लग सकता है. हो सकता है कि आप अपनी परेशानी के बारे में आसानी से बात कर लें, लेकिन यह बताने में थोड़ा मुश्किल महसूस करें कि उस परेशानी की वजह से आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है.

सीट नंबर 4: पुराने रिश्तों और भरोसे को महत्व

चौथी सीट चुनने वाले लोगों को अपने पुराने अनुभव, परिवार, परंपरा और परिचित माहौल से लगाव रखने वाला माना जाता है. आप किसी नए व्यक्ति पर जल्दी भरोसा नहीं करते. लेकिन जब किसी के साथ आपका भरोसा बन जाता है तो आप अपनी भावनाएं खुलकर शेयर कर सकते हैं. रिश्तों में आपके लिए स्थिरता और भरोसा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है.

सीट नंबर 5: नए अनुभव पसंद, लेकिन अपनी सीमा तय

पांचवीं सीट पसंद करने वाले लोग नई चीजों और नए अनुभवों के लिए खुले हो सकते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे किसी को भी अपने बहुत करीब आने देते हैं. आप पहले सामने वाले को समझना चाहते हैं और फिर धीरे-धीरे अपनी निजी बातें शेयर करते हैं. आपके लिए रिश्ते में अपनापन जरूरी है, लेकिन साथ ही अपनी पर्सनल स्पेस और बाउंड्री भी महत्वपूर्ण हैं.

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सीट नंबर 6: स्थिरता पसंद, बदलाव से थोड़ी परेशानी

अगर आपकी पसंद छठी सीट है तो आपको ऐसा माहौल पसंद हो सकता है जहां चीजें पहले से तय और समझ में आती हों. अचानक बदलाव आपको असहज कर सकता है. किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपनी निजी बातें खोलने में भी आपको समय लग सकता है. रिश्तों में भरोसा और स्थिरता आपके लिए काफी मायने रख सकती है.

सीट नंबर 7: खुद पर भरोसा रखने वाले

सातवीं सीट चुनने वाले लोगों को आत्मनिर्भर माना जाता है. आप अपनी समस्याओं को पहले खुद सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं और हर छोटी बात के लिए दूसरों से मदद मांगना पसंद नहीं करते. अकेले समय बिताना भी आपको हमेशा बुरा नहीं लगता. हालांकि कभी-कभी इसी आदत की वजह से आप अपनी परेशानियां अकेले ही संभालते रह सकते हैं.

सीट नंबर 8: रोमांच पसंद और नई चीजों के लिए तैयार

आठवीं सीट चुनने वाले लोग नई चीजों और नए अनुभवों से ज्यादा घबराने वाले नहीं माने जाते. उन्हें अनजान परिस्थितियां भी दिलचस्प लग सकती हैं. आप किसी नए व्यक्ति से अपनी बात करने में भी दूसरों की तुलना में ज्यादा सहज हो सकते हैं. लेकिन अगर कोई रिश्ता या बातचीत बहुत ज्यादा एक जैसी हो जाए तो आपको बोरियत महसूस हो सकती है.

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सीट नंबर 9: शांत माहौल पसंद, भावनाओं को गहराई से महसूस करने वाले

नौवीं सीट पसंद करने वालों को शांत और सुकून भरा माहौल पसंद करने वाला माना जाता है. आप आसपास के माहौल और दूसरे लोगों के व्यवहार से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं. अपनी प्राइवेट प्रॉब्लम के बारे में बात करते समय आपको ऐसा व्यक्ति पसंद आ सकता है जो आपको समय दे और जबरदस्ती अपनी बात कहने के लिए मजबूर न करे.

सीट नंबर 10: लोगों के बीच रहना पसंद, लेकिन अपनी जगह भी जरूरी

दसवीं सीट चुनने वाले लोग लोगों के साथ रहना और बातचीत करना पसंद कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ ही उन्हें कुछ समय अकेले रहने की भी जरूरत महसूस होती है. आप रिश्तों में नजदीकी चाहते हैं, लेकिन यह भी चाहते हैं कि आपकी अपनी पहचान और पर्सनल स्पेस बनी रहे. यानी आपके लिए कनेक्शन और इंडिपेंडेंस दोनों जरूरी हो सकते हैं.

सीट नंबर 11: आजादी और सादगी पसंद

ग्यारहवीं सीट चुनने वाले लोगों को खुला, शांत और सहज माहौल पसंद आने की बात कही गई है. आपको बहुत ज्यादा नियमों या दबाव वाली स्थिति के बजाय अपनी गति से चीजें करना पसंद हो सकता है. भावनाओं के मामले में भी आप तभी खुलना पसंद करेंगे जब आपको सामने वाले के साथ सहज महसूस हो. अगर कोई आपको जबरदस्ती अपनी बात बताने के लिए दबाव डाले तो आप पीछे हट सकते हैं.

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आखिर आपकी पसंद क्या बताती है?

इस टेस्ट का मकसद यह बताना नहीं है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव सिर्फ एक सीट से पूरी तरह तय हो सकता है. आपकी पसंद आपके उस समय के मूड, परिस्थिति और व्यक्तिगत अनुभव से भी प्रभावित हो सकती है. फिर भी यह टेस्ट अपने बिहेवियर पर थोड़ा सोचने का मौका देता है. मसलन, क्या आप किसी नए व्यक्ति पर जल्दी भरोसा करते हैं? क्या आपको अपनी पर्सनल स्पेस पसंद है? क्या आप अपनी समस्याएं खुद सुलझाते हैं या किसी से बात करना पसंद करते हैं?

यही वजह है कि इस तरह के टेस्ट लोगों को अपनी आदतों और व्यवहार पर सोचने के लिए दिलचस्प लगते हैं. इसे सिर्फ मनोरंजन और सेल्फ अवेयरनेस के तौर पर लें, किसी पक्के पर्सनैलिटी असेसमेंट या क्लिनिकल डायग्नोसिस के तौर पर नहीं.

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