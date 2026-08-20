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एश‍ियन गेम्स में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी से भी छोटे ख‍िलाड़ी, एक की उम्र तो 13 साल

एश‍ियन गेम्स की शुरुआत 19 स‍ितंबर से हो रही है और यह 4 अक्टूबर तक चलेंगे. इस बार होने वाले एश‍ियन गेम्स में कई नई उम्र के ख‍िलाड़ी भी नजर आएंगे, भारत के वैभव सूर्यवंशी भी क्रिकेट इवेंट में खेलेंगे. जो कम उम्र के ख‍िलाड़ी हैं, इसके अलावा भी कई युवा ख‍िलाड़ी खेलते नजर आएंगे.

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एश‍ियन गेम्स में वैभव सूर्यवंशी अपने खेल का जलवा द‍िखाते नजर आएंगे (Photo: AP)
एश‍ियन गेम्स में वैभव सूर्यवंशी अपने खेल का जलवा द‍िखाते नजर आएंगे (Photo: AP)

जापान के आइची (नागोया) में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक एशियन गेम्स 2026 का आयोजन होगा. करीब 15 हजार खिलाड़ी और अधिकारी इस महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे.  

भारत के 15 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जहां अपनी बल्लेबाजी से दुनिया का ध्यान खींच चुके हैं, वहीं उनसे भी कम उम्र की चीन की तैराक यू जिडी एशियन गेम्स में उतरेंगी. यू जिडी की उम्र अभी सिर्फ 13 साल है. वह अक्टूबर में 14 साल की होंगी.

चीन की युवा स्विमिंग स्टार यू जिडी ने बेहद कम उम्र में अपनी पहचान बना ली है. उन्होंने पिछले साल महिलाओं की 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में एशियाई रिकॉर्ड बनाया था.

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अब वह नागोया एशियन गेम्स में चीन की मजबूत टीम का हिस्सा होंगी. चीन ने 2023 में हांगझोऊ में हुए एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 201 गोल्ड मेडल जीते थे. वह जापान के 51 गोल्ड मेडल से करीब चार गुना ज्यादा थे. इस बार भी चीन मेडल टेब्ल में टॉप पर रहने का प्रबल दावेदार है.

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वैभव भी होंगे आकर्षण का केंद्र
भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी भी एशियन गेम्स में सुर्खियों में रहेंगे. 15 साल के वैभव ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा और वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने.

एशियन गेम्स में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार होगी. भारत पिछली बार का चैम्प‍ियन है और इस बार भी खिताब बचाने के इरादे से उतरेगा. ऐसे में फाइनल में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत की संभावना भी रोमांच बढ़ा सकती है. क्रिकेट के मुकाबले जापान के नए बनाए गए क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे.

फिलीपींस की टेनिस स्टार एलेक्जेंड्रा ईला पर भी नजर
एशियन गेम्स में एक और बड़ा युवा नाम फिलीपींस की टेनिस स्टार एलेक्जेंड्रा ईला का होगा. हालांकि ईला अब 21 साल की हैं, लेकिन कम उम्र में ही उन्होंने इंटरनेशनल टेन‍ि में अपनी खास पहचान बना ली है.

ईला इस महीने की शुरुआत में वॉशिंगटन ओपन जीतकर डब्ल्यूटीए खिताब जीतने वाली फिलीपींस की पहली खिलाड़ी बनीं. उनकी इस सफलता के बाद उनके देश में टेनिस को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी पैदा हुई है और बड़ी संख्या में युवा इस खेल की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

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15 हजार लोगों के लिए खास इंतजाम
एएफपी के अनुसार- एशियन गेम्स में खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था भी काफी अलग है. आयोजकों ने खर्च कम रखने के लिए पारंपरिक होटल के अलावा अस्थायी आवास का इस्तेमाल किया है. करीब 4,000 से 5,000 खिलाड़ी इटली के क्रूज शिप कोस्टा सेरेना में रहेंगे. इस जहाज में 571 केबिन, सात स्विमिंग पूल, आठ रेस्टोरेंट और नौ बार हैं.

आयोजकों को उम्मीद है कि जापान में सितंबर-अक्टूबर के दौरान रहने वाले टाइफून सीजन के बावजूद क्रूज शिप में खिलाड़ियों के ठहरने की योजना प्रभावित नहीं होगी.

2 हजार खिलाड़ी कंटेनरनुमा घरों में रहेंगे
करीब 2,000 खिलाड़ी और अधिकारी नागोया के गार्डन पियर इलाके में बनाए गए लकड़ी के शिपिंग कंटेनर जैसे अस्थायी घरों में रहेंगे. बाकी खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए होटल की व्यवस्था की गई है. तैराकी, डाइविंग और घुड़सवारी जैसे कुछ मुकाबले टोक्यो में होंगे, इसलिए इन खेलों से जुड़े लोगों के लिए वहां भी होटल में रहने की व्यवस्था की गई है.

आयोजक समिति के उप महासचिव काजुहिरो यागी के मुताबिक खिलाड़ियों के लिए रहने की जगह सिर्फ आराम करने की जगह नहीं, बल्कि साथी खिलाड़ियों से मिलने-जुलने का भी माध्यम है. उन्होंने कहा कि तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं और लक्ष्य है कि खिलाड़ी आराम से रह सकें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें.

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इन नए खेलों की भी होगी एंट्री
एशियन गेम्स में इस बार पारंपरिक खेलों के साथ कई नए खेल भी नजर आएंगे. एथलेटिक्स, स्विमिंग और फुटबॉल के अलावा कबड्डी, सेपक टकरॉ और वुशु जैसे खेल भी प्रतियोगिता का हिस्सा होंगे. 20वें एशियन गेम्स में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पैडल, टेकबॉल और वर्चुअल ताइक्वांडो जैसे नए इवेंट शामिल किए गए हैं.

इसके अलावा ई-स्पोर्ट्स भी वापसी करेगा. हांगझोऊ एशियन गेम्स में इसकी शुरुआत काफी सफल रही थी. नागोया के आयोजकों को उम्मीद है कि ई-स्पोर्ट्स के जरिए बुजुर्गों को भी मानसिक रूप से सक्रिय रहने के लिए गेमिंग की ओर आकर्षित किया जा सकेगा.

पहली बार 1994 के बाद जापान में एशियन गेम्स
जापान में 1994 के बाद पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हो रहा है. इस वजह से नागोया आयोजन को लेकर खास उत्साह है. आयोजकों का कहना है कि अब जैसे-जैसे उद्घाटन का दिन करीब आ रहा है, वैसे-वैसे लोगों में उत्साह बढ़ रहा है. खेलों के इस महाकुंभ में जहां भारत की नजर क्रिकेट के गोल्ड पर होगी, वहीं दुनिया की निगाहें वैभव सूर्यवंशी और उनसे भी कम उम्र की चीन की यू जिडी जैसी युवा प्रतिभाओं पर भी रहेंगी.


 

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