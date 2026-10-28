scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पता नहीं वो कौन सा क्रिकेट खेल रहे थे...' युवराज स‍िंह की 12 गेंद में फिफ्टी वाले चैलेंज पर अभिषेक शर्मा का मजेदार जवाब

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में 35 गेंदों पर शतक जड़कर भारत को 3-0 की अजेय बढ़त दिलाई. मैच के बाद मेंटर युवराज सिंह की 12 गेंदों में फिफ्टी वाली चुटकी पर अभिषेक ने मजेदार जवाब दिया. उन्होंने कहा कि इतनी कम गेंदों में अर्धशतक बनाना आसान नहीं है. अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी ने 133 रनों की साझेदारी की.

Advertisement
X
भिषेक शर्मा ने 35 गेंद में ठोका शतक, फिर युवराज सिंह को दिया मजेदार जवाब, बोले- इतना आसान नहीं (Photo: BCCI)
भिषेक शर्मा ने 35 गेंद में ठोका शतक, फिर युवराज सिंह को दिया मजेदार जवाब, बोले- इतना आसान नहीं (Photo: BCCI)

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि कीवी गेंदबाज धराशायी . 35 गेंदों में शतक और 38 गेंदों में 113 रन की पारी खेलने वाले अभिषेक ने भारत को 6 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली.

लेकिन मैच के बाद चर्चा सिर्फ उनकी तूफानी पारी की नहीं रही. अभिषेक के मेंटर युवराज सिंह ने उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए मजाक में याद दिलाया कि वह अब तक 12 गेंदों में अर्धशतक नहीं बना पाए हैं. इस पर अभिषेक ने भी मजेदार अंदाज में जवाब दिया.

युवराज की चुटकी पर क्या बोले अभिषेक?
मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान अभिषेक से युवराज की टिप्पणी के बारे में पूछा गया. उन्होंने हंसते हुए कहा- मुझे नहीं पता कि वह उस समय कौन सा क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन 12 गेंदों में 50 रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं है. अगर कोई बल्लेबाज ऐसा करने जाता है, तो यह आसान नहीं होता. आप बस मैदान पर जाकर 12 गेंदों में 50 रन नहीं बना सकते. ऐसा कभी-कभी ही होता है.

Advertisement

अभिषेक ने यह भी साफ किया कि उनका और  वैभव सूर्यवंशी का टारगेट व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाना नहीं था. दोनों की कोशिश पावरप्ले में तेजी से रन बनाकर टीम को जीत की स्थिति में पहुंचाने की थी. उन्होंने कहा कि टीम के लिए मैच जीतना सबसे जरूरी है और यही रणनीति वे पूरी सीरीज में अपनाना चाहते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Abhishek Sharma
11 छक्के, 9 चौके और 113 रन... वेलिंगटन T20 में अभिषेक ने उड़ाया गर्दा
Amit Mishra Delhi Capitals spin coach
'टाइगर शिकार नहीं छोड़ता...', हैट्र‍िक मैन बना द‍िल्ली का स्प‍िन कोच
Naman Dhir
युवराज का 19 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त! नमन धीर ने रचा इतिहास
Yuvraj singh Karun Nair batting practice
शुरू हो गई युवराज की IPL क्लास, करुण नायर को दी स्पेशल ट्रेन‍िंग
Rohit Sharma Family Full House Show
Bumrah और Pant को लेकर रोहित शर्मा ने दिए मजेदार बयान

वैभव के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धुनाई
वेलिंगटन में खेले गए तीसरे टी20 में भारत के सामने 199 रन का लक्ष्य था. अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 7.1 ओवर में 133 रन जोड़ दिए. वैभव ने 19 गेंदों में 45 रन बनाए, जबकि अभिषेक ने 11 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 38 गेंदों पर 113 रन ठोक दिए.

भारत ने पहले पांच ओवर में ही 100 रन पूरे कर लिए और पावरप्ले के छह ओवर में स्कोर 118 रन तक पहुंचा दिया. यह टी20 पारी के शुरुआती छह ओवर में सबसे बड़ा स्कोर रहा. अभिषेक ने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 35 गेंदों में शतक जड़ दिया. उन्होंने अपने खास मेडिटेशन पोज में शतक का जश्न मनाया.

अभिषेक ने बताया, कैसे तैयार की थी रणनीति
अभिषेक ने अपनी पारी के पीछे पिच को समझने और मैदान के आकार का फायदा उठाने की रणनीति को अहम बताया. उन्होंने कहा कि फील्डिंग के दौरान उन्होंने अतिरिक्त उछाल पर ध्यान दिया था. इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले में गेंद की गति और मैदान के आयामों का फायदा उठाने का फैसला किया. वैभव ने पहले ही ओवर में शानदार शुरुआत की, जिससे टीम को लय मिल गई.

Advertisement

अभिषेक ने कोचिंग स्टाफ को भी अपनी पारी का श्रेय दिया. उन्होंने बताया कि अभ्यास के दौरान साइडआर्म गेंदों पर काफी काम किया गया था. उनके मुताबिक, बल्लेबाज के लिए तैयारी बेहद जरूरी है. पिच और मैदान की परिस्थितियों के साथ गेंदबाजों को ध्यान में रखकर शॉट खेलने होते हैं. मैच से एक दिन पहले भी उनका अभ्यास सत्र अच्छा रहा था और वह उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे. अभिषेक ने कहा कि उन्होंने इस पारी की कल्पना की थी और फिर वैसा ही हुआ.

न्यूजीलैंड ने बनाए थे 198 रन
इससे पहले न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल की नाबाद 89 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए थे. मिचेल ने 52 गेंदों का सामना किया. फिन एलन ने 25 गेंदों में 40 रन बनाए, जबकि बेवन जैकब्स 23 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाकर लौटे. भारत की ओर से लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक और वैभव ने मैच को एकतरफा बना दिया. भारत ने 13.2 ओवर में 6 विकेट से जीत हासिल कर ली और 40 गेंदें बाकी रहते लक्ष्य पार कर लिया.

इस जीत के साथ भारत ने न्यूजीलैंड में लगातार तीसरी टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने का सिलसिला भी कायम रखा. भारतीय टीम ने 2020 में 5-0 और 2022 में 1-0 से सीरीज जीती थी.

Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'अगर ईमानदारी से हुए चुनाव तो ही मानेंगे...', मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप की दो टूक |
    सूडान में भीषण ड्रोन हमला, बाजार में बिछीं 100 से ज्यादा लाशें, सेना पर आरोप |
    Silver Cleaning Tips: चांदी की जूलरी पड़ गई काली? करवाचौथ से पहले घर पर ऐसे करें साफ, चमक उठेगी नई जैसी! |
    बोल्सोनारो के अमेरिका जाने पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दि सिल्वा, परिवार को वीजा देने की तैयारी में वॉशिंगटन |
    'पीछे हटिए, यह हवाना नहीं...', संयुक्त राष्ट्र में भिड़े अमेरिका और क्यूबा के प्रतिनिधि |
    ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद अमेरिका भागे फ्लावियो बोल्सोनारो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी |
    नेतन्याहू की सत्ता से बेदखली या फिर? एग्जिट पोल में 'बीबी' को बहुमत नहीं, गठबंधन सरकार बनाने में भी चुनौती |
    '18 में से 10 को खरीद लिया', बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल, कांग्रेस ने घेरा |
    Aaj Ka Panchang, 28 October 2026: 28 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 28 October 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
    Advertisement