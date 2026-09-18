अभिषेक शर्मा का बल्ला गुरुवार (17 सितंबर) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चला तो रिकॉर्ड भी टूटे और अफगानिस्तान की हालत भी खराब हो गई. नई दिल्ली में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने महज 30 गेंदों में शतक पूरा कर इतिहास रच दिया.
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 221 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 34 गेंदों में 108 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि संजू सैमसन ने भी 50 रन बनाए. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को 14.1 ओवर में सिर्फ 94 रन पर समेट दिया.
अभिषेक का यह टी20 इंटरनेशनल में तीसरा शतक था. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. यह किसी भारतीय बल्लेबाज का टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक है.
इतना ही नहीं, फुल मेंबर देशों के किसी बल्लेबाज का भी यह सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक रहा. ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक का यह शतक तीसरा सबसे तेज शतक है.
Ek aur ek, gyarah. Abhishek Sharma sabse pyaara 😎— FanCode (@FanCode) September 17, 2026
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हालांकि शतक पूरा करने के बाद भी अभिषेक रुके नहीं. उन्होंने अपनी पारी को 34 गेंदों तक खींचा और 108 रन बनाकर भारत को 221 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया.
𝗙𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝘀𝗵𝗶𝗽, indeed! 🤝😊— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
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संजू सैमसन ने भी ठोका अर्धशतक
अभिषेक को दूसरे छोर से संजू सैमसन का अच्छा साथ मिला. संजू ने 50 रन की पारी खेली और भारत के स्कोर को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई.
अभिषेक और संजू की पारियों के दम पर भारत ने 20 ओवर में 221/7 का स्कोर खड़ा किया. अफगानिस्तान की ओर से अजमतुल्लाह उमरजई ने दो विकेट लिए और 27 रन दिए.
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100* of 30 balls 🔥
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94 रन पर ढेर हुआ अफगानिस्तान
221 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक ही नहीं सकी. पूरी टीम 14.1 ओवर में 94 रन पर ऑलआउट हो गई.
अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जादरान ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए. उनके अलावा कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका.
भारत की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई ने गेंद से कमाल किया. दोनों ने तीन-तीन विकेट लिए. नितीश ने 3/25 और बिश्नोई ने 3/26 का प्रदर्शन किया. अक्षर पटेल को भी दो विकेट मिले.
भारत ने 3-0 से किया क्लीन स्वीप
127 रन की इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. पहले टी20 में भारत ने सात विकेट से जीत दर्ज की थी. दूसरे मुकाबले में भी टीम इंडिया सात विकेट से विजयी रही. अब तीसरे मैच में 127 रन की बड़ी जीत के साथ भारत ने सीरीज का क्लीन स्वीप कर दिया.
अभिषेक के पिता राजकुमार ने बताई ध्यानमुद्रा वाले सेलिब्रेशन की सच्चाई
राजकुमार शर्मा ने मैच के बाद PTI से बात करते हुए कहा कि इसको प्रैक्टिस का इतना जुनून है कि इसको इसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है. इसको हमने घर पर भी बुलाया था, लेकिन यह आया नहीं. जो प्रैक्टिस और मेहनत उसने की है, वही चीज उसको आगे लेकर आ रही है.
उन्होंने कहा कि वह तो यही चाहते हैं कि अभिषेक इसी तरह खेलता रहे और यही एनर्जी दिखाता रहे और इसी तरह मैच जिताता रहे.
VIDEO | Abhishek Sharma's father Rajkumar Sharma, speaking about his son's viral celebration after his record-breaking ton against Afghanistan in the third T20I, said: "He does a lot of meditation. He wakes up at 4 in the morning and meditates a lot. He has got a good habit. His… pic.twitter.com/4wYQbVYd0m— Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2026
वहीं राजकुमार शर्मा ने यह भी कि यह बहुत मेडिटेशन करता है, इसके लिए यह सुबह 4 बजे ही उठ जाता है. इसी मेडिटेशन की वजह से यह बहुत फोकस रहता है.
वायरल सेलिब्रेशन पर उन्होंने कहा कि जो ग्राउंड होता है, वो एक मंदिर-गुरुद्वारा होता है. अगर उसने वहां बैठकर वो चीज की है तो वो बहुत अच्छी बात है. भगवान उसको ऐसे ही बहुत सारा आशीर्वाद देता रहे. अभी उसे आगे भी ऐसी बहुत पारियां खेलता रहे.