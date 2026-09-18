भिवाड़ी में प्लास्टिक फैक्ट्री बनी आग का गोला, धुएं का गुबार देख मचा हड़कंप... आधा दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. रामपुरा मुंडाना इंडस्ट्रियल एरिया की एक प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग रितेश इंडस्ट्रीज में लगी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. फैक्ट्री से ऊंची लपटें उठने लगीं. धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया. इससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को जानकारी दी गई. इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग की भयावहता को देखते हुए करीब 6 से अधिक दमकल गाड़ियां लगाई गई हैं. फायरकर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हैं.
दरअसल, फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनाने का काम होता है. यहां प्लास्टिक से जुड़ी सामग्री मौजूद होने की वजह से आग तेजी से फैलने की बात सामने आई है. दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है.
यह भी पढ़ें: जयपुर: परकोटा के बाजार में भीषण आग, 3 घंटे तक धधकती रहीं 20 दुकानें, धुआं-धुआं आसमान
आग बुझाने में जुटीं दमकल की कई गाड़ियां
फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं. कोशिश है कि आग को फैक्ट्री के दूसरे हिस्सों तक फैलने से रोका जाए. साथ ही आसपास की औद्योगिक इकाइयों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है.
मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंच गई है. अधिकारी पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रहे हैं. आसपास के इलाके पर भी नजर रखी जा रही है.
फिलहाल आग लगने की असली वजह सामने नहीं आई है. शुरुआती स्तर पर किसी कारण की पुष्टि नहीं हुई है. आग पूरी तरह बुझने के बाद इसकी जांच की जाएगी. फैक्ट्री में कितना नुकसान हुआ है, इसका भी अभी आकलन नहीं किया गया है. आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान की तस्वीर साफ होगी.
यह भी पढ़ें: नोएडा एलिवेटेड रोड पर LPG से भरे ट्रक में आग, फायर टीम ने टाला बड़ा हादसा
फिलहाल दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी हैं. प्रशासन की प्राथमिकता आग को पूरी तरह नियंत्रित करना है. इसके बाद आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी. खबर लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था. घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है.