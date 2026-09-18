21 हजार पानीपुरी से बने गणपति बप्पा... देखने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई से भी दर्शन करने पहुंचे लोग

पुणे में गणेशोत्सव के दौरान हर साल गणपति बप्पा की अलग-अलग तरह की प्रतिमाएं और सजावट लोगों का ध्यान खींचती हैं. इस बार यहां पानीपुरी से तैयार की गई गणपति बप्पा की प्रतिकृति चर्चा में है. पानीपुरी से बप्पा की इतनी बड़ी और खूबसूरत प्रतिकृति तैयार करना आसान काम नहीं था. इसके लिए करीब तीन महीने तक लगातार मेहनत की गई. करीब 21 हजार पानीपुरी को एक खास तरीके से लगाकर गणपति बप्पा का स्वरूप तैयार किया गया है.

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जैसे ही लोगों को इस अनोखे बप्पा के बारे में पता चला, यहां दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी. बच्चे हों या युवा, हर कोई पानीपुरी से बने गणपति बप्पा को देखने के लिए पहुंच रहा है. इस गणपति प्रतिकृति की चर्चा सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं है.

आयोजकों के मुताबिक, कुछ लोग मुंबई से भी खास तौर पर पानीपुरी वाले बप्पा के दर्शन करने पहुंचे हैं. लोग इस प्रतिकृति के साथ तस्वीरें और वीडियो भी बना रहे हैं. पानीपुरी से तैयार गणपति बप्पा का ये अनोखा रूप सोशल मीडिया पर भी लोगों के बीच आकर्षण का कारण बन रहा है.

पानीपुरी को बचाए रखना भी बड़ी चुनौती

पानीपुरी से बप्पा की प्रतिकृति बनाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना है. पानीपुरी को ज्यादा समय तक सामान्य हालत में रखना आसान नहीं होता.

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नमी और वातावरण में बदलाव से इसके नरम पड़ने का खतरा रहता है. इसी वजह से प्रतिकृति के चारों तरफ हैलोजन लाइट्स लगाई गई हैं. इन लाइट्स से आसपास का वातावरण गर्म रखा जाता है, ताकि पानीपुरी नरम न पड़े और प्रतिकृति अपनी मौजूदा शक्ल में बनी रहे.

गणेशोत्सव में अलग-अलग चीजों से गणपति बप्पा की प्रतिकृति बनाने का चलन लोगों को लगातार आकर्षित कर रहा है. पुणे में इससे पहले चॉकलेट से बने गणपति बप्पा भी चर्चा में रहे हैं. अब पानीपुरी से तैयार किए गए बप्पा ने लोगों का ध्यान खींचा है. इस प्रतिकृति में धार्मिक आस्था के साथ रचनात्मकता का अनोखा मेल देखने को मिल रहा है.

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पानीपुरी से बने बप्पा को देखने आने वाले श्रद्धालु भी इसे अलग अनुभव बता रहे हैं. बच्चों और युवाओं में इसे लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है. गणपति बप्पा की इस अनोखी प्रतिकृति ने दिखाया है कि गणेशोत्सव में आस्था के साथ रचनात्मकता के नए प्रयोग भी लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं. चॉकलेट से लेकर पानीपुरी तक, बप्पा के अलग-अलग रूप त्योहार को एक नया रंग दे रहे हैं. पुणे में 21 हजार पानीपुरी से तैयार गणपति बप्पा की ये प्रतिकृति फिलहाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

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