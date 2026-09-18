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धुरंधर की सक्सेस के बाद रणवीर सिंह ने लिया 'संकल्प', 1000 बेटियों को पढ़ाने में करेंगे मदद

रणवीर सिंह मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबागचा राजा पंडाल में पहुंचे थे, जहां उन्होंने गणपति बप्पा से आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के तहत 1000 बेटियों की शिक्षा का वादा भी किया.

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लालबागचा राजा के पास पहुंचे रणवीर सिंह (Photo: Rajan Pillai)
लालबागचा राजा के पास पहुंचे रणवीर सिंह (Photo: Rajan Pillai)

रणवीर सिंह अब बॉलीवुड के नए सुपरस्टार बन चुके हैं. उनकी पिछली फिल्म धुरंधर ने दुनियाभर में खूब कमाई की. इस फिल्म के दोनों पार्ट्स ने कुल 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. रणवीर इससे पहले एक कमजोर फेज से गुजर रहे थे, मगर धुरंधर ने उनके करियर को एक नई उड़ान दी. वो इस बड़ी सफलता का शुक्रिया अदा करने 'विघ्नहर्ता' गणपति बप्पा के पास भी पहुंचे. 

बप्पा के सामने रणवीर ने लिया संकल्प

मुंबई के फेमस पंडाल लालबागचा राजा में रणवीर सिंह ने बीती रात अपनी हाजिरी लगाई. वो सफेद कुर्ते-पजामे में वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया. एक्टर ने उनके सामने एक बड़ा प्रण भी लिया, जिसे वो पूरा करने वाले हैं. न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में रणवीर ने बप्पा के सामने लिए अपने 'संकल्प' का खुलासा किया. 

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रणवीर सिंह ने बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चालू हुई पहल 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 1000 बेटियों को पढ़ाएंगे. लालबागचा राजा के पास आने पर एक्टर ने कहा- यहां आकर बहुत अच्छा लगा. पिछला साल जो मेरे और मेरे परिवार के लिए गुजरा, बप्पा की कृपा से खुशियों से भरा रहा. मैं यहां आया, उनके दर्शन किए और उन्हें धन्यवाद किया. 

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'आगे के सफर के लिए उनका आशीर्वाद लिया. गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर मैं सेवा संकल्प अभियान से जुड़कर 1000 बेटियों की पढ़ाई में मदद करने का संकल्प लेता हूं. आशा है कि इसके चलते बप्पा प्रसन्न होंगे, और उनका आशीर्वाद हमेशा हमपर बना रहेगा.'

क्या है सेवा संकल्प अभियान?

रणवीर सिंह के अलावा इस सेवा संकल्प अभियान से बॉलीवुड की और भी हस्तियां जैसे आलिया भट्ट-रणबीर कपूर भी जुड़ चुके हैं. उन्होंने 20 स्कूलों के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया. ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच चलेगा, जिसमें और भी कई लोग जुड़कर अपनी सेवा का संकल्प ले सकते हैं. 

बात करें रणवीर के वर्क फ्रंट की, तो वो इन दिनों जय मेहता की फिल्म प्रलय में बिजी हैं. इसकी शूटिंग फिलहाल मुंबई में चल रही है, जिसमें उनके साथ साउथ एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन होंगी. 

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