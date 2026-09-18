एकतरफा प्यार का खूनी अंजाम: हैदराबाद में लड़की के पिता की चाकू मारकर हत्या, 16 साल का भाई भी घायल

हैदराबाद के मदन्नापेट इलाके में गुरुवार शाम एक चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना से दहशत फैल गई. बाग-ए-ज़हरा इलाके में हुए इस हमले में 55 वर्षीय ऑटो चालक हश्मत अली खान की मौत हो गई, जबकि उनका 16 वर्षीय बेटा उमर अली खान गंभीर रूप से घायल हो गया. इस हमले के पीछे एक तरफा प्यार में पागल आरोपी की तलाश की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, घटना शाम करीब 6:30 बजे की है और डायल-100 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायल उमर का उस्मानिया जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में 27 वर्षीय हबीब महमूद पर इस हमले को अंजाम देने का आरोप है.
पुलिस का कहना है कि आरोपी कथित तौर पर हश्मत अली खान की बेटी से एकतरफा प्यार करता था. परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था और इसी बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था. हालांकि, घटना के पीछे की पूरी वजह और आरोपी की भूमिका की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.
पुलिस के अनुसार, आरोपी चाकू लेकर हश्मत अली खान के घर पहुंचा था. घर पर उसकी परिवार के लोगों से बहस हुई और इसके बाद उसने हश्मत और उनके बेटे उमर पर चाकू से हमला कर दिया. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. दोनों को चाकू के कई घाव लगे, पड़ोसियों ने उन्हें इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल पहुंचाया.
अस्पताल में डॉक्टरों ने हश्मत अली खान को मृत घोषित कर दिया. वहीं, 16 वर्षीय उमर अली खान की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है. घटना के समय परिवार के कुछ सदस्य घर में मौजूद थे. पुलिस अब इन लोगों के बयान दर्ज कर रही है, ताकि हमले से पहले और उसके बाद की पूरी घटनाक्रम को समझा जा सके.
घटना की जांच के लिए पुलिस ने मौके पर क्लू टीम को भी बुलाया और घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए. इसके अलावा आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है, ताकि आरोपी की गतिविधियों और वारदात के बाद उसके फरार होने के रास्ते का पता लगाया जा सके.
पुलिस के मुताबिक, कथित प्रेम संबंध को लेकर परिवार और आरोपी के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था. हालांकि, इस मामले में मदन्नापेट या किसी अन्य पुलिस स्टेशन में पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. पुलिस अब परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि विवाद की शुरुआत कब और किस बात को लेकर हुई थी.
फिलहाल, पुलिस आरोपी हबीब महमूद की तलाश कर रही है. जांच एजेंसियां घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारी के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ रही हैं. पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी. घटना का सटीक कारण और वारदात का पूरा घटनाक्रम जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगा.