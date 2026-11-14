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Cricketer Deepak Chahar Sister Malti: क्रिकेटर दीपक चाहर के घर बजेगी शहनाई, शादी कर रहीं बड़ी बहन मालती? दिया हिंट

एक्ट्रेस मालती चाहर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. मालती के बर्थडे पर उनके भाई और क्रिकेटर दीपक चाहर ने खास पोस्ट शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

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बहन मालती के लिए दीपक चाहर की पोस्ट वायरल (Photo: Instagram/@maltichahar)
बहन मालती के लिए दीपक चाहर की पोस्ट वायरल (Photo: Instagram/@maltichahar)

क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. मालती 36 साल की हो गई हैं. मालती के बर्थडे पर दीपक चाहर ने अपनी खास पोस्ट से बहन के जन्मदिन को यादगार बना दिया है. 

चर्चा में दीपक की पोस्ट

दीपक चाहर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बहन मालती संग एक फन वीडियो शेयर किया है. दरअसल, मालती फोन पर किसी से बात कर रही होती हैं, तभी दीपक पीछे से जाकर उन्हें डरा देते हैं. ऐसे में मालती की चींखें निकल जाती हैं. लेकिन फिर वो हंसने लगती हैं. 

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वीडियो में बहन-भाई का खूबसूरत बॉन्ड देखते ही बनता है. दोनों फन मूड में नजर आए. भाई-बहन के मस्तीभरे अंदाज ने लोगों के दिल जीत लिए हैं. लेकिन वीडियो से भी ज्यादा बहन मालती के लिए दीपक चाहर का कैप्शन लोगों का ध्यान खींच रहा है. दीपक चाहर ने कैप्शन में बहन के लिए दूल्हा ढूंढने की बात कही है. 

 

 

दीपक चाहर ने लिखा- हैप्पी बर्थडे सिस्टर मालती चाहर... भगवान इस साल आपको एक अच्छा पति दे. दीपक चाहर की पोस्ट पर फैंस भी मालती को बर्थडे विश कर रहे हैं और उन्हें बेस्ट ब्रदर-सिस्टर बता रहे हैं. वहीं, फैंस उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सचमें मालती इस साल शादी कर रही हैं?

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मालती का दिखा किलर अंदाज

मालती चाहर ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कई सारी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करके खुद को बर्थडे विश किया है. मालती बेहद स्टाइलिश और सिजलिंग लग रही हैं. उनके किलर अंदाज पर फैंस दिल हार रहे हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बता दें कि मालती एक्ट्रेस होने के साथ एक डायरेक्टर भी हैं. वो मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं. मालती, सलमान खान के शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं. उनकी बिग बॉस जर्नी चर्चा में रही थी. 
 

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