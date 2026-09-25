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मुश्ताक खान संग नई फिल्म का था प्लान, 'हनुमान अंश' के डायरेक्टर का छलका दर्द

बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान के निधन से फिल्ममेकर विशाल चतुर्वेदी को गहरा सदमा लगा है, जो उन्हें अपने अगले प्रोजेक्ट में कास्ट करने वाले थे. डायरेक्टर ने पोस्ट कर अपना दुख जाहिर किया है.

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हनुमान अंश के डायरेक्टर का छलका दर्द (Photo: ITG)
हनुमान अंश के डायरेक्टर का छलका दर्द (Photo: ITG)

'वेलकम', 'हम हैं राही प्यार के' और 'गदर' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर एक्टर मुश्ताक खान का गुरुवार को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया. वह 62 साल के थे. फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। इसी बीच, 'हनुमान अंश' के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने बताया है कि मुश्ताक उनकी अगली फिल्म में उनके साथ काम करने वाले थे.

विशाल, जिनकी फिल्म 'हनुमान अंश' जल्द ही 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली है, ने X पर एक पोस्ट में एक्टर को याद किया.

विशाल चतुर्वेदी ने क्या कहा?
विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि वह मुश्ताक खान के साथ काम करने वाले थे. मुश्ताक के निधन पर दुख जताते हुए विशाल ने लिखा, 'मुश्ताक जी, हमें साथ काम करना था. आप कितने बेहतरीन एक्टर थे और कैसी विरासत छोड़ गए हैं! ओम शांति.'

मुश्ताक खान को याद कर रहे हैं
मुश्ताक के सबसे यादगार किरदारों में से एक था अनीस बज्मी की 2007 की कॉमेडी फिल्म 'वेलकम' में 'बल्लू' का रोल. फिल्म का उनका एक डायलॉग - 'मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था' - सालों तक बहुत मशहूर रहा और फैन्स आज भी इसे दोहराते हैं.

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राजपाल यादव से आखिरी मुलाकात
इस बीच, गुरुवार को राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम पर मुश्ताक की एक तस्वीर शेयर की और बताया कि वे एक्टर से उनकी मौत से सिर्फ दो घंटे पहले ही मिले थे. दुख जाहिर करते हुए एक्टर ने लिखा, 'आज दोपहर मैं मुश्ताक भाई से मिलने गया था, उनसे बात की; उन्होंने मुझे देखा, मुझसे हाथ मिलाया और हमारी सारी बातें सुन रहे थे और उन पर रिएक्शन भी दे रहे थे. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिस व्यक्ति से मैं दो घंटे पहले मिला था, जिससे मैंने हाथ मिलाया था, वह अब हमारे बीच नहीं है. हम सभी ईश्वर के फैसले के आगे सिर झुकाते हैं. मुश्ताक भाई एक लोकप्रिय व्यक्ति और एक्टर थे, हैं और हमेशा रहेंगे. भारी मन से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं.'

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