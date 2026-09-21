Asian Games 2026 Day 2 Live: भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला शुरू, शूटिंग में रुद्रांक्ष पाटिल से मेडल की आस

एशियन गेम्स 2026 के पहले दिन भारत ने दो सिल्वर मेडल जीते थे. सोनम मस्कर, इलावेलिन वलारिवन और विदर्सा विनोद की तिकड़ी ने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में भारत को रजत पदक दिलाया. फिर इलावेलिन वलारिवन ने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल इवेंट में भी सिल्वर पर निशाना साधा.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया. अब विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में भारत की टक्कर श्रीलंका से 22 सितंबर को होगी. हॉकी, टेबल टेनिस में भी भारत का प्रदर्शन सराहनीय रहा. मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया. तैराकी, वुशू और टेकबॉल में भारतीय खिलाड़ियों ने निराश किया.
वुशू में न्येमान वांगसु ने निराश किया है. विमेंस चांगक्वान फाइनल में 9.573 के स्कोर के साथ न्येमान वांगसु ने 15वां स्थान हासिल किया.
महिला टेबल टेनिस के ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टक्कर हो रही है. पहले मैच में सुतीर्था मुखर्जी का सामना अलीना खान से हो रहा है.
एशियन गेम्स 2026 में भारत के पदकवीर
1. इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद- विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (निशानेबाजी): सिल्वर
2. इलावेनिल वलारिवन- विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): सिल्वर
शूटिंग
सुबह 6:15 बजे- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल- हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्रांक्ष पाटिल
सुबह 6:30 बजे- मेन्स स्कीट इंडिविजुअल और टीम इवेंट (पहला दिन)- मेराज अहमद खान, अनंतजीत सिंह नरूका और भवतेघ सिंह गिल
सुबह 6:30 बजे- विमेंस स्कीट इंडिविजुअल और टीम इवेंट (पहला दिन)- परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों और माहेश्वरी चौहान
सुबह 9:00 बजे- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल- हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्रांक्ष पाटिल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
टेबल टेनिस
सुबह 6:15 बजे- भारत बनाम पाकिस्तान (विमेंस टीम ग्रुप F)
दोपहर 3:30 बजे- भारत बनाम पाकिस्तान (मेन्स टीम ग्रुप F)
सॉफ्ट टेनिस
सुबह 5:30 बजे- आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम विवा चाओ/चानरोसेका खुन (कंबोडिया)- मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B
सुबह 6:30 बजे- आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम बुड न्यामदोरज/एन्खखुस्लेन गनबातर (मंगोलिया)- मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B
सुबह 7:30 बजे- आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम किम येओन-ह्वा/जेक्यू पार्क (साउथ कोरिया)- मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B
दोपहर 12:00 बजे- मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल और फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
तैराकी
सुबह 6:32 बजे- मेन्स 50 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स- ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज
सुबह 6:46 बजे- मेन्स 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्टाइल हीट्स- मणि आकाश
सुबह 6:50 बजे- मेन्स 50 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स- गीतेश शाह
सुबह 7:06 बजे- मेन्स 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक हीट्स- धनुष सुरेश
वुशु
सुबह 5:30 बजे- विमेंस चांगक्वान फाइनल- न्येमन वांगसु
दोपहर 3:15 बजे- विमेंस 60 किग्रा राउंड ऑफ और 16- रोशिबिना देवी बनाम मोस्ट खातून (बांग्लादेश)
दोपहर 3:50 बजे- मेन्स 56 किग्रा राउंड ऑफ 16- आर्यन बनाम शहजादा सफी (अफगानिस्तान)
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA)
सुबह 8:00 बजे- विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा सेमीफाइनल- सुचिका तरियाल बनाम टेओ हुई हून (सिंगापुर)
हॉकी
सुबह 9:30 बजे- भारत बनाम इंडोनेशिया (विमेंस पूल B)
कबड्डी
सुबह 9:45 बजे- भारत बनाम जापान (मेन्स ग्रुप A)
शाम 4:15 बजे- भारत बनाम बांग्लादेश (विमेंस ग्रुप A)
बैडमिंटन
सुबह 11:30 बजे- भारत बनाम बांग्लादेश (मेन्स टीम फर्स्ट राउंड)
बॉक्सिंग
दोपहर 2:45 बजे- मेन्स 70 किग्रा राउंड ऑफ 32- सुमित बनाम बुंजोंग सिंसिरी (थाईलैंड)
सेपक टकरा
सुबह 5:30 बजे- भारत बनाम जापान (मेन्स टीम रेगू ग्रुप B)
एशियन गेम्स 2026 के पहले दिन दो सिल्वर मेडल जीतकर शुरुआत करने वाला भारत अब दूसरे दिन अपनी पदक संख्या बढ़ाने के इरादे से उतरा है. आज सबसे ज्यादा नजरें शूटिंग पर हैं, जहां हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्रांक्ष पाटिल पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम और इंडिविजुअल स्पर्धा में चुनौती पेश करने जा रहे हैं. मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में सिंगापुर की तेओ हुई हून से भिड़ेंगी. क्वार्टर फाइनल जीतकर पहले ही पदक पक्का कर चुकीं सुचिका की नजर अब फाइनल में जगह बनाने पर हैं. इसके अलावा भारत की मेन्स और विमेंस टेबल टेनिस टीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उतरेंगी, जबकि कबड्डी में भी भारतीय अभियान की शुरुआत होगी.
सुप्रभात दोस्तों! एशियन गेम्स 2026 का आज दूसरा दिन है. दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ी जिन-जिन खेलों में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं, उससे जुड़े अपडेट्स हम आपके साथ लगातार शेयर करेंगे. हमारे साथ बने रहिए और ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहिए...