Asian Games 2026 Day 2 Live: भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला शुरू, शूटिंग में रुद्रांक्ष पाटिल से मेडल की आस

6:24 AM (15 मिनट पहले)

Asian Games 2026 India Schedule: आज भारत का शेड्यूल

Posted by :- Anurag Jha

शूटिंग

सुबह 6:15 बजे- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल- हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्रांक्ष पाटिल

सुबह 6:30 बजे- मेन्स स्कीट इंडिविजुअल और टीम इवेंट (पहला दिन)- मेराज अहमद खान, अनंतजीत सिंह नरूका और भवतेघ सिंह गिल

सुबह 6:30 बजे- विमेंस स्कीट इंडिविजुअल और टीम इवेंट (पहला दिन)- परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों और माहेश्वरी चौहान

सुबह 9:00 बजे- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल- हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्रांक्ष पाटिल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

टेबल टेनिस

सुबह 6:15 बजे- भारत बनाम पाकिस्तान (विमेंस टीम ग्रुप F)

दोपहर 3:30 बजे- भारत बनाम पाकिस्तान (मेन्स टीम ग्रुप F)

सॉफ्ट टेनिस

सुबह 5:30 बजे- आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम विवा चाओ/चानरोसेका खुन (कंबोडिया)- मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B

सुबह 6:30 बजे- आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम बुड न्यामदोरज/एन्खखुस्लेन गनबातर (मंगोलिया)- मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B

सुबह 7:30 बजे- आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम किम येओन-ह्वा/जेक्यू पार्क (साउथ कोरिया)- मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B

दोपहर 12:00 बजे- मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल और फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

तैराकी

सुबह 6:32 बजे- मेन्स 50 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स- ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज

सुबह 6:46 बजे- मेन्स 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्टाइल हीट्स- मणि आकाश

सुबह 6:50 बजे- मेन्स 50 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स- गीतेश शाह

सुबह 7:06 बजे- मेन्स 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक हीट्स- धनुष सुरेश

वुशु

सुबह 5:30 बजे- विमेंस चांगक्वान फाइनल- न्येमन वांगसु

दोपहर 3:15 बजे- विमेंस 60 किग्रा राउंड ऑफ और 16- रोशिबिना देवी बनाम मोस्ट खातून (बांग्लादेश)

दोपहर 3:50 बजे- मेन्स 56 किग्रा राउंड ऑफ 16- आर्यन बनाम शहजादा सफी (अफगानिस्तान)

मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA)

सुबह 8:00 बजे- विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा सेमीफाइनल- सुचिका तरियाल बनाम टेओ हुई हून (सिंगापुर)

हॉकी

सुबह 9:30 बजे- भारत बनाम इंडोनेशिया (विमेंस पूल B)

कबड्डी

सुबह 9:45 बजे- भारत बनाम जापान (मेन्स ग्रुप A)

शाम 4:15 बजे- भारत बनाम बांग्लादेश (विमेंस ग्रुप A)

बैडमिंटन

सुबह 11:30 बजे- भारत बनाम बांग्लादेश (मेन्स टीम फर्स्ट राउंड)

बॉक्सिंग

दोपहर 2:45 बजे- मेन्स 70 किग्रा राउंड ऑफ 32- सुमित बनाम बुंजोंग सिंसिरी (थाईलैंड)

सेपक टकरा

सुबह 5:30 बजे- भारत बनाम जापान (मेन्स टीम रेगू ग्रुप B)