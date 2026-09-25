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'बिग बॉस' में फ्लॉप हुईं बादशाह की EX वाइफ ईशा, न गेम-न मुद्दा, सलमान की चेतावनी भी बेअसर!

पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी 'बिग बॉस' में बड़े जोश के साथ आई थीं, लेकिन 15 दिनों में ही बिना किसी गेम प्लान और मुद्दे के पूरी तरह सुस्त नजर आ रही हैं. ईशा पर अब शो से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है.

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बिग बॉस में फ्लॉप हुईं ईशा रिखी (Photos: Instagram @isharikhi)
बिग बॉस में फ्लॉप हुईं ईशा रिखी (Photos: Instagram @isharikhi)

अरे भाई, कुछ तो कर लो... लड़ाई-झगड़ा नहीं करना, तो कम से कम लोगों को एंटरटेन ही कर दो. बिग बॉस' के घर में ईशा रिखी को देखकर हर दर्शक के मन में बस यही ख्याल आ रहा है. पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने जब घर में कदम रखा था, तो उनसे काफी उम्मीदें थीं. लेकिन शो के बीते 15 दिनों में वो पूरी तरह बेदम, सुस्त और बैकफुट पर नजर आई हैं. 

स्क्रीनटाइम के लिए तरसती ईशा
शो में ईशा की मौजूदगी न के बराबर महसूस हो रही है. पूरे 24 घंटे के कंटेंट में उन्हें सबसे कम स्क्रीनटाइम दिया जा रहा है. वजह साफ है...गेम में उनका कोई योगदान नहीं है. ना उनके पास कोई मुद्दा है, ना कोई ठोस गेम प्लान और ना ही शो में आगे बढ़ने का जज्बा. घर की किसी भी एक्टिविटी या चर्चा में उनकी आवाज भी सुनाई नहीं देती. ऐसा लगता है कि 15 दिनों में ही वो फ्लॉप साबित हो गई हैं. 

सलमान खान की हिदायत भी बेअसर
'वीकेंड का वार' पर होस्ट सलमान खान ने एक बार नहीं, बल्कि कई बार ईशा को आईना दिखाया. सलमान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि वो शो में दिखाई नहीं दे रही हैं और उन्हें अपना गेम तुरंत 'अप' करने की जरूरत है. हालांकि, ऐसा लगता है कि ईशा ने सलमान की इस सलाह को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया. उनकी बॉडी लैंग्वेज और रवैये में रत्तीभर भी बदलाव नहीं आया. 

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दर्शकों को उम्मीद थी कि जब ईशा की सबसे करीबी दोस्त कनिका ने उन्हें नॉमिनेशन से बचाने के लिए वोट नहीं दिया, तो ईशा का पारा चढ़ेगा. सभी को लगा था कि अब तो वो अपने हक के लिए आवाज उठाएंगी और घर में एक नया एंगल देखने को मिलेगा. लेकिन ईशा वहां भी पूरी तरह खामोश रहीं. दोस्त के इस मास्टरस्ट्रोक के बाद भी वो कोई रिएक्शन नहीं दे सकीं.

ग्रुपिज्म और टास्क में भी फ्लॉप
टास्क के दौरान जहां बाकी कंटेस्टेंट्स जी-जान लगाते हैं, वहीं ईशा बस फॉर्मेलिटी पूरी करती दिखती हैं. किसी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के बजाय वो दूसरों के फैसलों के पीछे छिपना पसंद कर रही हैं. 

बेघर होने का खतरा
ईशा को बिग बॉस की अब तक की सबसे 'ठंडी' और सुस्त कंटेस्टेंट्स में गिना जाने लगा है. सोशल मीडिया पर भी फैंस उनके इस रवैये से नाराज हैं. दर्शकों का मानना है कि ईशा का शो में होना या न होना एक बराबर है. अगर उन्होंने जल्द ही कोई मास्टरस्ट्रोक नहीं खेला या अपने तेवर नहीं बदले, तो आने वाले एविक्शन में वो घर से बेघर हो सकती हैं.

अब क्या ईशा वक्त रहते जागेंगी या बिना कोई छाप छोड़े शो से बाहर हो जाएंगी? यह आने वाले दिनों में देखना काफी दिलचस्प होगा. 
 

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