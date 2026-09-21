एशियन गेम्स में गोल्ड पर कब्जा जमाने उतरेगी भारतीय टीम! क्या श्रीलंका रोक पाएगी शेफाली का तूफान?

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट का रोमांच अब अपने सबसे बड़े पड़ाव पर आ गया है. गोल्ड मेडल के लिए टीम इंडिया और श्रीलंका की टीमें एक बार फिर आमने-सामने आने वाली हैं. पिछली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भी इन दोनों टीमों के बीच टक्कर देखने को मिली थी.

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पिछली बार भारत ने बाजी मारी थी. डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक बेजोड़ प्रदर्शन किया है. क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को महज 57 रनों पर समेटकर सिर्फ 5 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया था.

वहीं सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 195 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर विरोधी टीम को 81 रन पर ही ढेर कर दिया. ऐसे में भारतीय खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ भी अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखते हुए गोल्ड पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करेगी.

श्रीलंका से मिल सकती है चुनौती

दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया है. उन्होंने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को 86 रनों से और सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया है. श्रीलंका की कप्तान और स्टार ऑलराउंडर चमारी अटापट्टू इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं, जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं. अटापट्टू के अलावा हसिनी परेरा और कविशा दिलहारी ने भी अच्छी पारियां खेली हैं. श्रीलंका जानती है कि अगर उन्हें भारत को हराना है तो उन्हें पावरप्ले में ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाना होगा.

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भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है शानदार

भारतीय टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा हैं, ये दोनों खिलाड़ी लगातार रन बना रही हैं. गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और श्री चरानी अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को नचा रही हैं. हालांकि, भारतीय टीम के लिए मिडिल ऑर्डर (मध्य क्रम) का थोड़ा लड़खड़ाना चिंता का विषय रहा है. कप्तान हरमनप्रीत कौर को छोड़कर मिडल ऑर्डर की बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं, जिसे फाइनल से पहले सुधारना होगा.

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किसका पलड़ा रहा है भारी

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो टी20 क्रिकेट में भारत का पलड़ा भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच खेले गए 31 मैचों में से 25 मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है. इसी महीने दोनों टीमें महिला एशिया कप के फाइनल में भी भिड़ी थीं, जहां भारतीय टीम ने 72 रनों से शानदार जीत हासिल की थी.

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