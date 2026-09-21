सिर्फ ऑफिस गॉशिप करना था... शख्स ने इस मॉडल को हर महीने दिए 80 लाख रुपये

अगर कोई आपसे कहे कि वह हर महीने लाखों रुपये सिर्फ किसी से बातें करने के लिए खर्च करता है, तो शायद आपको यकीन न हो. लेकिन कनाडा की एक मॉडल का दावा है कि उसका एक अमीर फैन हर महीने करीब 75 हजार पाउंड यानी भारतीय करेंसी में मोटे तौर पर 80 लाख रुपये से ज्यादा सिर्फ उससे बातचीत करने के लिए खर्च करता है.

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खास बात यह है कि इस शख्स को मॉडल की न्यूड तस्वीरें या कोई सेक्सुअल कंटेंट नहीं चाहिए. उसे तो बस अपनी जिंदगी की बातें शेयर करनी हैं. कभी ऑफिस की परेशानी, कभी रिश्तों की उलझन और कभी यह तक कि उसने लंच में क्या खाया.

'वो घंटों मुझसे बातें करता है'

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुातबिक, कनाडा के टोरंटो की रहने वाली 27 साल की सीसी रोज सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 20 लाख फॉलोअर्स हैं. वह खुद को 'दुनिया की परफेक्ट गर्लफ्रेंड' बताती हैं.

रोज का कहना है कि उनका एक बेहद अमीर बिजनेसमैन फैन उन्हें हर महीने करीब 75,000 पाउंड देता है. बदले में वह उनके साथ नियमित तौर पर चैट करता है. रोज बताती हैं कि दोनों घंटों तक बात करते हैं. बातचीत का कोई तय टॉपिक नहीं होता.

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कभी बिजनेस की परेशानी, कभी ऑफिस का ड्रामा, कभी कोई मजेदार घटना और कभी सिर्फ यह कि उसने लंच में क्या खाया. वह कहती है कि यह रोज होने वाली छोटी-सी बातचीत जैसी है. कई बार रोज को भी लगता है कि वह शख्स उससे इतनी छोटी-छोटी बातें क्यों कर रहा है. लेकिन खुद रोज को खाना पसंद है, इसलिए उन्हें लंच की बातें सुनना भी अच्छा लगता है.

ऑफिस और रिश्तों की परेशानी भी बताता है

यह बातचीत सिर्फ हल्की-फुल्की गॉशिप तक सीमित नहीं है. रोज के मुताबिक, वह बिजनेसमैन उससे अपनी नौकरी और रिश्तों से जुड़ी परेशानियां भी शेयर करता है. रोज उसे अलग नजरिए से चीजों को देखने में मदद करती हैं.

कई बार वह उनकी सलाह को उपयोगी भी बताता है. मॉडल के मुताबिक, बातचीत इतनी गहरी हो जाती है कि वह शख्स कभी-कभी आखिर में कह देता है कि आज की थेरेपी के लिए धन्यवाद, मुझे इसकी जरूरत थी.

खासकर रिश्तों से जुड़े मामलों में रोज उसे एक महिला का नजरिया देती हैं. उसका मानना है कि किसी महिला दोस्त से बात करने पर उसे सामने वाले पक्ष को समझने में मदद मिलती है.

करोड़पति है और लग्जरी लाइज जीता है

मॉड ने उस बिजनेसमैन की पहचान सार्वजनिक नहीं की है. हालांकि उनका दावा है कि उसकी कंपनी इतनी बड़ी है कि उसके बनाए प्रोडक्ट आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं. उनके मुताबिक, वह शख्स आराम से कई मिलियन डॉलर की संपत्ति वाला है और बेहद लग्जरी लाइफ जीता है.

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महंगे घर, विदेश यात्राएं और लग्जरी सामान उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं. रोज ने एक किस्सा बताते हुए कहा कि एक बार उसने बेहद सामान्य अंदाज में कहा कि शायद वह एक और बेंटली खरीदने वाला है. उसी दिन उसने कार जाकर ले भी ली.

रोज का कहना है कि उनके लिए 1 लाख डॉलर बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उस बिजनेसमैन की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इतनी रकम उसके लिए जिंदगी बदल देने वाली नहीं है.

कभी आमने-सामने मिले भी नहीं

इस कहानी की एक और दिलचस्प बात यह है कि रोज और यह बिजनेसमैन आज तक आमने-सामने नहीं मिले हैं. इसके बावजूद वह शख्स अपनी कई निजी बातें रोज से शेयर करता है.

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वह कहती हैं कि वह उसे अकेला नहीं मानतीं. उसकी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं. लेकिन किसी के आसपास बहुत सारे लोगों का होना और किसी के द्वारा समझा जाना, दोनों अलग चीजें हैं.

उनके मुताबिक, शायद वह शख्स इसलिए उनसे बात करता है क्योंकि यहां वह बिना किसी दबाव के खुलकर बात कर सकता है.रोज का मानना है कि कई पुरुषों को ऐसी जगह चाहिए जहां वे बिना शर्म या झिझक के अपनी बातें कह सकें.

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उनके मुताबिक, ऑनलाइन बात करने का एक फायदा यह है कि सामने वाला बीच में टोके या जज करे, इसका डर कम होता है. वह कहती हैं कि कई बार इंसान को शारीरिक चीजों से ज्यादा अपनापन, ध्यान और किसी के समझने की जरूरत होती है.

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