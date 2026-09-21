असम: नगांव उपचुनाव में प्रचार के दौरान BJP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, गाड़ियों पर पथराव

असम में नगांव लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान समागुड़ी में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिसंक झड़प हो गई. पुलिस के अनुसार, ये घटना शाम करीब 4 बजे समागुड़ी विधानसभा क्षेत्र में हुई.

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बताया जा रहा है कि ये घटना तब हुई जब असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के नेतृत्व में धुबरी सांसद रकीबुल हुसैन, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपचुनाव प्रत्याशी शिबामोनी बोरा के साथ काफिला लारीरमुख जनसभा के लिए निकला था.

काले झंडे दिखाने से शुरू हुआ विवाद

पुलिस अधिकारियों के अनुसार बीजेपी समर्थक बाराम बाजार में कांग्रेस नेताओं को काले झंडे दिखाने के लिए जमा हुए थे. जब करीब 30 से 40 कांग्रेस कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरे तो 'गौरव गोगोई गो बैक', 'कांग्रेस गो बैक' और 'रकीबुल गो बैक' के नारे लगाए गए, जिससे तनाव फैल गया. जनसभा खत्म होने के बाद जब कांग्रेस का काफिला उसी रास्ते से वापस लौटा तो संदिग्ध बीजेपी समर्थकों ने उनके वाहनों पर जमकर पथराव कर दिया.



पुलिस ने बताया कि बीजेपी समर्थकों ने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई भी की, जिसके बाद मौके पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने हमलावरों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भी लाठियां लेकर मौके पर लौट आए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके, जिसमें दो कांग्रेसी वाहनों के शीशे टूट गए और कुछ पत्रकारों को भी मामूली चोटें आईं.

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दो संदिग्ध हिरासत में



सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के जवानों ने गौरव गोगोई, भूपेश बघेल, रकीबुल हुसैन और शिबामोनी बोरा को सुरक्षा घेरा देकर बाराम बाजार से सुरक्षित बाहर निकाला. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा देकर स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया गया है. पुलिस ने पथराव और हमले में शामिल दो संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है.

गौरव गोगोई का चुनाव आयोग पर निशाना



इस घटना के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि जिस कार में वे और बघेल यात्रा कर रहे थे, उस पर पत्थर और बोतलें फेंकी गईं. उन्होंने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस से पहले ही अनुरोध किया गया था, लेकिन स्थिति को जानबूझकर बिगड़ने दिया गया.



उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को अपराधियों के लिए भर्ती सेल खोलना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि प्रत्याशी बोरा की कार में मौजूद एआईसीसी सचिव मनोज चौहान को पत्थर लगा. गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर भी तंज कसा.

उपचुनाव हारे तो हटेंगे हिमंता



रैली को संबोधित करते हुए सांसद रकीबुल हुसैन ने दावा किया कि अगर बीजेपी नगांव उपचुनाव हार जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हिमंता बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे. उन्होंने प्रत्याशी शिबामोनी बोरा के लिए वोट मांगे.



हुसैन ने कहा कि समागुड़ी के विधायक उनके बेटे तंजील हुसैन हैं और स्थानीय कांग्रेस विधायक के हस्ताक्षर के बिना समागुड़ी क्षेत्र में किसी भी महिला को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा.

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प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट

आपको बता दें कि नगांव में उपचुनाव पूर्व कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के कारण कराया जा रहा है, जिन्होंने इस्तीफा देकर दिसपुर से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की.चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नगांव संसदीय क्षेत्र में 6 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी.

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