Toilet Seat Cleaning Tips: टॉयलेट सीट की जिद्दी पीली लाइन से हैं परेशान? सीट बदलने से पहले आजमाएं ये 4 देसी जुगाड़, मिनटों में चमकाएं

Toilet Seat Yellow Stains Cleaning Tips: टॉयलेट की सफाई करते समय फर्श, कमोड और वॉश बेसिन तो साफ हो जाते हैं, लेकिन टॉयलेट सीट पर बनी पीली या भूरी लाइन आसानी से पीछा नहीं छोड़ती. रोज सफाई करने के बाद भी कुछ दिनों में सीट पर ऐसे निशान दिखने लगते हैं, जिससे पूरा टॉयलेट गंदा नजर आता है. खासकर जिन इलाकों में हार्ड वाटर आता है, वहां पानी के मिनरल्स होते हैं जिनके कारण दाग और ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं. इसके साथ ही नमी और दूसरे कारणों से ये दाग जल्दी जम सकते हैं.

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ऐसे निशान देखकर कई लोग तुरंत महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं या सीट बदलने के बारे में सोचने लगते हैं. लेकिन हर बार इसकी जरूरत नहीं होती. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से इन दागों को काफी हद तक साफ किया जा सकता है. हालांकि, सफाई करते समय सीट के मटेरियल और इस्तेमाल किए जा रहे प्रोडक्ट का ध्यान रखना भी जरूरी है.



संतरे के छिलके से हटाएं पीली लाइन: टॉयलेट की सफाई करने के लिए संतरे के छिलके फेंकने के बजाय इन्हें सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं. छिलकों को थोड़े पानी के साथ पीसकर छान लें. इसमें एक चम्मच नमक, थोड़ा बेकिंग सोडा और कुछ बूंदें डिश सोप की मिलाएं. इस मिश्रण को दाग पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ें. फिर सॉफ्ट ब्रश से रगड़कर पानी से धो लें.

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बेकिंग सोडा और सिरका आएगा काम: पीली लाइन हटाने के लिए बेकिंग सोडा और सिरका भी काम आ सकता है. पीली लाइन पर थोड़ा बेकिंग सोडा डालें और ऊपर से सफेद सिरका डाल दें. कुछ मिनट बाद सॉफ्ट स्पंज से हल्के हाथ से साफ करें और पानी से धो लें. ज्यादा रगड़ने से प्लास्टिक सीट की फिनिश खराब हो सकती है, इसलिए पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट करें.

पुराने दागों के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड: जिद्दी दागों के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से दाग वाली जगह पर लगाएं और कुछ देर बाद सॉफ्ट ब्रश से साफ करें. फिर पानी से अच्छी तरह धो लें. इसे दूसरे क्लीनिंग केमिकल के साथ न मिलाएं और ग्लव्स जरूर पहनें.

नींबू और नमक से साफ करें हल्के दाग: नींबू को आधा काटकर उस पर थोड़ा नमक लगाएं और दाग वाली जगह पर धीरे-धीरे रगड़ें. करीब 10 मिनट बाद स्पंज से साफ करके पानी से धो दें. ये तरीका हल्के दागों के लिए काम आ सकता है.

क्लीनिंग केमिकल मिलाने की गलती न करें

ब्लीच को सिरका, अमोनिया या किसी दूसरे क्लीनर के साथ कभी न मिलाएं. इससे खतरनाक गैस निकल सकती है. मजबूत क्लीनर इस्तेमाल करते समय लेबल के निर्देश पढ़ें, ग्लव्स पहनें और बाथरूम में वेंटिलेशन रखें.

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दोबारा पीली लाइन से बचने के लिए ये करें

अगर आप चाहते हैं कि टॉयलेट सीट पर पीली लाइन दोबारा ना पड़े तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. सीट पर पानी या गंदगी दिखते ही उसे पोंछ दें और सफाई के बाद सीट को सूखा रखें. हार्ड वॉटर वाले इलाकों में रेगुलर सफाई करने से मिनरल्स की लेयर जमने की समस्या कम हो सकती है.

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