iPhone खरीदने जा रहे हैं तो अभी रुकें! अक्टूबर में बदल सकता है पूरा गेम, इन 4 मॉडल्स पर बड़ी डील की उम्मीद

iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च होने के बाद लोग पुराने जेनेरेशन आईफोन खरीदने की तैयारी में है. आम तौर पर नया आईफोन लॉन्च होते ही पुराने जेनेरेशन के आईफोन्स पर बंपर छूट मिलती थी. लेकिन इस बार AI ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है. ऐपल ने अपने पुराने जेनेरेशन के आईफोन भी काफी महंगे कर दिए हैं. ऐसे में सवाल है कि आईफोन खरीदने का सही समय क्या है?

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फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और Flipkart Big Billion Days की शुरुआत 9 अक्टूबर से होगी, जबकि Amazon Great Indian Festival 8 अक्टूबर से शुरू होगा. दोनों कंपनियां स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर बड़े ऑफर का दावा कर रही हैं. नॉर्मली इन सेल में आईफोन की जम कर बिक्री होती है और डिस्काउंट भी खूब मिलता है.

Pro मॉडल्स पर नजर

सबसे ज्यादा नजर पुराने Pro मॉडल्स पर हो सकती है. अभी iPhone 17 Pro 256GB की कीमत Flipkart पर ₹1,34,900 है. लेकिन सितंबर की शुरुआत में भी अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इस फोन की कीमत में अंतर दिख रहा था. यानी फेस्टिव सेल के दौरान बैंक ऑफर, एक्सचेंज और कूपन जुड़ने पर इसकी प्रभावी कीमत और नीचे जा सकती है. हालांकि पुराने जेनेरेशन के आईफोन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कम ही मिल रहे हैं.

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और यहां एक दिलचस्प बात है. iPhone 17 Pro का नया मॉडल अब iPhone 18 Pro के आने के बाद पिछली पीढ़ी का फोन बन चुका है. ऐसे में सेल के दौरान कंपनियों के पास पुराने स्टॉक को निकालने की वजह भी होगी. इसका मतलब यह नहीं कि फोन सीधे आधी कीमत में मिल जाएगा, लेकिन सामान्य कीमत से बेहतर डील मिलने की संभावना ज्यादा है.

Pro Max पर भी मिल सकता है डिस्काउंट

iPhone 17 Pro Max पर भी यही कहानी हो सकती है. यह फोन अभी भी महंगा है, लेकिन नए 18 Pro Max के आने के बाद 17 Pro Max पर बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील को ज्यादा आक्रामक बनाया जा सकता है. सितंबर की शुरुआत में 17 Pro Max 256GB की लिस्टेड कीमत Apple पर ₹1,49,900 और Flipkart पर ₹1,47,900 थी.

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इसके बाद नंबर आता है iPhone 16 Pro का. यह और भी पुराना मॉडल है, इसलिए अगर किसी को नया iPhone चाहिए लेकिन सबसे नया मॉडल जरूरी नहीं है, तो सेल में यह ज्यादा दिलचस्प विकल्प बन सकता है. फिलहाल इसकी ऑनलाइन कीमत करीब ₹1,09,900 के आसपास दिख रही है और बैंक ऑफर के साथ कीमत और नीचे जाती है.

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iPhone 18 Pro/Max पर डिस्काउंट मिलेगा?

वहीं iPhone 18 Pro को लेकर उम्मीद थोड़ी अलग रखनी चाहिए. यह फोन 18 सितंबर 2026 को भारत समेत दुनिया भर में बिक्री के लिए आया है. इसलिए अक्टूबर की सेल इसके लॉन्च के कुछ ही हफ्तों बाद होगी. ऐसे में इसकी कीमत में बहुत बड़ी सीधी कटौती की उम्मीद करना अभी जल्दबाजी होगी. लेकिन बैंक कार्ड, एक्सचेंज, नो-कॉस्ट EMI और दूसरे ऑफर मिलाकर डील आकर्षक हो सकती है. लॉन्च के तुरंत बाद भी कुछ प्लेटफॉर्म पर ₹7,000-₹8,000 तक के बैंक ऑफर रिपोर्ट हुए हैं.

इस बार दोनों बड़ी सेल में बैंक ऑफर भी अहम रहेंगे. Amazon ने Great Indian Festival के लिए SBI Credit और Debit Card पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का ऐलान किया है और कुछ डील्स पर Prime ग्राहकों को एक्स्ट्रा बचत भी मिलेगी. Flipkart ने भी Big Billion Days की घोषणा कर दी है और 8 अक्टूबर से अर्ली ऐक्सेस शुरू होगा, जबकि मुख्य सेल 9 अक्टूबर से होगी.

इसलिए अगर आपका टारगेट iPhone 17 Pro या 17 Pro Max है, तो अक्टूबर की सेल का इंतजार करना समझदारी वाला ऑप्शन हो सकता है. iPhone 16 Pro और उससे पुराने मॉडल्स में भी बेहतर कीमत देखने को मिल सकती है. वहीं iPhone 18 Pro और 18 Pro Max पर बड़ी सीधी कीमत कटौती की बजाय बैंक ऑफर और एक्सचेंज से फायदा मिलने के चांसेस ज्यादा है.

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