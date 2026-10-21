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Asian Para Games: प्रवीण कुमार की रिकॉर्डतोड़ छलांग, भारत को गोल्ड-सिल्वर, आयुष का भी गोल्डन थ्रो

एशियन पैरा गेम्स में प्रवीण कुमार ने हाई जंप T44/64 में 2.05 मीटर की छलांग लगाकर गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता. बंटी ने सिल्वर मेडल हासिल किया. वहीं, आयुष वर्मा ने शॉट पुट F53 में 8.16 मीटर के थ्रो से गोल्ड जीता. यह इन खेलों में उनका दूसरा पदक है.

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प्रवीण कुमार ने हाई जंप में गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता. (Photo:X)
प्रवीण कुमार ने हाई जंप में गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता. (Photo:X)

एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. बुधवार को प्रवीण कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T44/64 स्पर्धा में गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि इसी इवेंट में बंटी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. वहीं, आयुष वर्मा ने पुरुषों की शॉट पुट F53 स्पर्धा में गोल्ड जीतकर भारत की पदक तालिका में एक और स्वर्ण पदक जोड़ दिया.

प्रवीण का गेम्स रिकॉर्ड, हाई जंप में भारत का 1-2

भारत के प्रवीण कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T44/64 स्पर्धा में 2.05 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इस दौरान उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया. भारत के ही बंटी ने 1.92 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल जीता. बंटी का यह व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा.

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उज्बेकिस्तान के तेमुरबेक गियाजोव 1.86 मीटर की छलांग के साथ तीसरे स्थान पर रहे. इस तरह हाई जंप स्पर्धा में भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीतकर शानदार 1-2 फिनिश दर्ज की.

T44 और T64 कैटेगरी के खिलाड़ी अक्सर संयुक्त स्पर्धा में हिस्सा लेते हैं. T64 कैटेगरी में निचले अंग में कृत्रिम पैर का इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ी शामिल होते हैं. वहीं, T44 कैटेगरी में निचले अंगों में दिव्यांगता वाले ऐसे खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो बिना कृत्रिम अंग के अपने प्राकृतिक पैरों का इस्तेमाल करते हैं.

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आयुष वर्मा ने शॉट पुट में जीता गोल्ड

भारत के आयुष वर्मा ने पुरुषों की शॉट पुट F53 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. आयुष ने अपने पांचवें प्रयास में 8.16 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया.

ईरान के अलीरेजा हेमामी ने 8.09 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि कजाखस्तान के मखाम्बेट सेरिक्कलियेव 6.81 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

आयुष का इन खेलों में यह दूसरा पदक है. उन्होंने इससे पहले मंगलवार को पुरुषों की जैवलिन थ्रो F53/F54 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. इस तरह आयुष ने अब तक एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है.

F53 कैटेगरी में ऐसे खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिनके धड़ और पैरों की गतिविधियां काफी हद तक प्रभावित होती हैं, जबकि हाथों की पकड़ अपेक्षाकृत कम प्रभावित होती है. इस कैटेगरी के खिलाड़ी बैठकर थ्रो करते हैं और छाती, पीठ के ऊपरी हिस्से तथा कंधों की ताकत के सहारे प्रदर्शन करते हैं.

भारतीय खिलाड़ियों के इन प्रदर्शनों ने एशियन पैरा गेम्स में देश के अभियान को मजबूती दी है. प्रवीण का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन, हाई जंप में भारत का गोल्ड-सिल्वर और आयुष का दूसरा पदक इस दिन की प्रमुख उपलब्धियां रहीं.

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