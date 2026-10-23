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Asian Para Games: नितेश-नवीन ने बैडमिंटन में जीता गोल्ड, संदीप ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मारी बाजी

एशियन पैरा गेम्स में भारत ने शुक्रवार को बैडमिंटन, एथलेटिक्स और तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीते. नितेश कुमार ने प्रमोद भगत को हराया, नवीन शिवकुमार भी चैंपियन बने, जबकि संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 रेस में विश्व रिकॉर्ड बनाया. हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने तीरंदाजी में चीन को हराकर गोल्ड जीता.

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नितेश ने बैडमिंटन में मारी बाजी. (Photo, X)
नितेश ने बैडमिंटन में मारी बाजी. (Photo, X)

एशियन पैरा गेम्स में शुक्रवार को भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैडमिंटन, एथलेटिक्स और तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीते. नितेश कुमार और नवीन शिवकुमार ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जबकि संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 रेस में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता. हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की जोड़ी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स तीरंदाजी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया.

नितेश ने प्रमोद भगत को हराकर जीता गोल्ड

भारत के नितेश कुमार ने पुरुषों के एसएल3 बैडमिंटन फाइनल में हमवतन प्रमोद भगत को सीधे गेमों में हराकर गोल्ड मेडल जीता. पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके दो भारतीय खिलाड़ियों के बीच मुकाबले में नितेश ने 21-18, 21-16 से जीत दर्ज की.

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पेरिस पैरालंपिक चैम्पियन नितेश के लिए यह जीत खास रही. उन्होंने पिछले एशियन पैरा गेम्स की निराशा को पीछे छोड़ते हुए इस बार खिताब अपने नाम किया.

नितेश ने कहा, 'एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतकर बहुत खुश हूं. पिछली बार मैं करीब था. तीसरे गेम में 19-16 से आगे होने के बावजूद हार गया था. इसलिए इस बार जीतना और प्रमोद के खिलाफ दो गेम में जीत दर्ज करना बेहद खास है.'

भारत के नवीन शिवकुमार ने पुरुषों के एसएल4 वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर बैडमिंटन में भारत की सफलता को आगे बढ़ाया. इस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुषों के दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक अपने नाम किए.

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संदीप ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड

एथलेटिक्स में संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 स्पर्धा में 52.28 सेकंड का समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीत लिया. उन्होंने सऊदी अरब के नूर अलसाना को 0.85 सेकंड से पीछे छोड़ा. अलसाना ने 53.13 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल जीता.

भारत के अजय कुमार ने 53.61 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. उनका समय इस स्पर्धा का गेम्स रिकॉर्ड भी रहा.

इस रेस में संदीप और अलसाना टी44 वर्ग में वर्गीकृत हैं, जबकि अजय कुमार टी64 वर्ग में आते हैं. दोनों वर्ग निचले अंगों से जुड़ी दिव्यांगता की श्रेणियां हैं और इनकी स्पर्धाएं एक साथ आयोजित की जाती हैं.

हरविंदर-विजय की जोड़ी ने तीरंदाजी में दिलाया गोल्ड

तीरंदाजी में हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स फाइनल में चीन को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता.

ओकाजाकी चुओ सोगो पार्क में हुए फाइनल के पहले सेट में दोनों टीमों का स्कोर 35-35 से बराबर रहा. इसके बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरे सेट में 37-36 और तीसरे सेट में 38-36 से जीत दर्ज करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया.

भारतीय जोड़ी ने मुकाबले के आखिरी दोनों सेट में बेहतर निशानेबाजी करते हुए चीन के यून डुओ और झाओ लिशुए को वापसी का मौका नहीं दिया.

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