Asian Para Games: नितेश-नवीन ने बैडमिंटन में जीता गोल्ड, संदीप ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मारी बाजी

एशियन पैरा गेम्स में शुक्रवार को भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैडमिंटन, एथलेटिक्स और तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीते. नितेश कुमार और नवीन शिवकुमार ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जबकि संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 रेस में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता. हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की जोड़ी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स तीरंदाजी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया.
नितेश ने प्रमोद भगत को हराकर जीता गोल्ड
भारत के नितेश कुमार ने पुरुषों के एसएल3 बैडमिंटन फाइनल में हमवतन प्रमोद भगत को सीधे गेमों में हराकर गोल्ड मेडल जीता. पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके दो भारतीय खिलाड़ियों के बीच मुकाबले में नितेश ने 21-18, 21-16 से जीत दर्ज की.
पेरिस पैरालंपिक चैम्पियन नितेश के लिए यह जीत खास रही. उन्होंने पिछले एशियन पैरा गेम्स की निराशा को पीछे छोड़ते हुए इस बार खिताब अपने नाम किया.
नितेश ने कहा, 'एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतकर बहुत खुश हूं. पिछली बार मैं करीब था. तीसरे गेम में 19-16 से आगे होने के बावजूद हार गया था. इसलिए इस बार जीतना और प्रमोद के खिलाफ दो गेम में जीत दर्ज करना बेहद खास है.'
भारत के नवीन शिवकुमार ने पुरुषों के एसएल4 वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर बैडमिंटन में भारत की सफलता को आगे बढ़ाया. इस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुषों के दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक अपने नाम किए.
STORY | Nitesh trumps Pramod to win gold, Naveen also finishes on top; Thulasimathi, Nitya claim silver India's Nitesh Kumar and Naveen Sivakumar clinched gold medals in men's singles SL3 and SL4, respectively, in the badminton competition at the Asian Para Games here on Friday. Nitesh produced a clinical performance to beat compatriot Pramod Bhagat 21-18, 21-16 in a clash between two Paralympic gold medallists. "Very happy to win the Asian Games gold medal. Last time I was close, I was leading 19-16 in the third set, and then I lost. So this time, winning it and again winning in two sets against Pramod is, of course, very special, and I think it's one of the rarest of the rare things to see," said Nitesh, the Paris Paralympic gold medallist. Making his debut at the Games, Naveen then showcased his prowess to beat Indonesia's Fredy Setiawan 21-9, 21-17 in 36 minutes to claim the top prize. "I am feeling very happy and proud. Actually, this was the moment I have been waiting for 3-4 months," he said. Naveen had won gold at the Uganda Para Badminton International in 2022 and claimed silver at the 2026 BWF Para Badminton World Championships in Bahrain. He also won silver at the French Para Badminton International in June 2026, underlining his consistency against international opposition. "It was my first Asian games, but I had met all my opponents in previous tournaments. "So I prepared myself like it was a normal tournament; I should not be in pressure," he said. READ: https://t.co/RmKq6BlNWK— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
संदीप ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड
एथलेटिक्स में संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 स्पर्धा में 52.28 सेकंड का समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीत लिया. उन्होंने सऊदी अरब के नूर अलसाना को 0.85 सेकंड से पीछे छोड़ा. अलसाना ने 53.13 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल जीता.
भारत के अजय कुमार ने 53.61 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. उनका समय इस स्पर्धा का गेम्स रिकॉर्ड भी रहा.
इस रेस में संदीप और अलसाना टी44 वर्ग में वर्गीकृत हैं, जबकि अजय कुमार टी64 वर्ग में आते हैं. दोनों वर्ग निचले अंगों से जुड़ी दिव्यांगता की श्रेणियां हैं और इनकी स्पर्धाएं एक साथ आयोजित की जाती हैं.
हरविंदर-विजय की जोड़ी ने तीरंदाजी में दिलाया गोल्ड
तीरंदाजी में हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स फाइनल में चीन को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता.
ओकाजाकी चुओ सोगो पार्क में हुए फाइनल के पहले सेट में दोनों टीमों का स्कोर 35-35 से बराबर रहा. इसके बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरे सेट में 37-36 और तीसरे सेट में 38-36 से जीत दर्ज करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया.
भारतीय जोड़ी ने मुकाबले के आखिरी दोनों सेट में बेहतर निशानेबाजी करते हुए चीन के यून डुओ और झाओ लिशुए को वापसी का मौका नहीं दिया.