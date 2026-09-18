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एशियन गेम्स में सेमीफाइनल की तस्वीर साफ... भारत के सामने बांग्लादेश, पाकिस्तान-श्रीलंका भी भिड़ेंगे

क्वार्टर फाइनल चरण पूरा होने के बाद गोल्ड मेडल की दौड़ में चार टीमें बची हैं. पाकिस्तान और श्रीलंका पहले सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगे, जबकि भारत और बांग्लादेश दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेंगे. दोनों मुकाबलों की विजेता टीम्स गोल्ड मेडल मैच में उतरेंगी.

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भारतीय टीम सेमीफाइनल में, अब बांग्लादेश से टक्कर. (Photo: PTI)
भारतीय टीम सेमीफाइनल में, अब बांग्लादेश से टक्कर. (Photo: PTI)

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई है. क्वार्टर फाइनल मुकाबले खत्म होने के साथ ही सेमीफाइनल की चारों टीमें तय हो गई हैं. रविवार (20 सितंबर) को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में दो मुकाबले खेले जाएंगे. पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका की टक्कर होगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा.

पहला सेमीफाइनल भारतीय समयानुसार सुबह 5.30 बजे शुरू होगा. जबकि दूसरा सेमीफाइनल भारतीय समयानुसार सुबह 10.30 बजे से खेला जाएगा. इन दोनों मुकाबलों के नतीजे से गोल्ड मेडल के लिए खेलने वाली दो टीमों का फैसला होगा. यानी रविवार को होने वाली भिड़ंत के बाद एशियन गेम्स की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता को अपनी दो फाइनलिस्ट टीम्स मिल जाएंगी.

बांग्लादेश ने क्वार्टर फाइनल में चीन के खिलाफ बिना एक भी गेंद खेले अंतिम चार में जगह बनाई. बारिश के कारण आउटफील्ड खेलने लायक नहीं था और मुकाबला रद्द करना पड़ा. टूर्नामेंट के नियमों के मुताबिक बेहतर रैंकिंग के आधार पर बांग्लादेश को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया. अब उसके सामने भारत की मजबूत चुनौती है. बांग्लादेश की टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंची है, जबकि भारत ने जापान को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई.

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पाकिस्तान और थाईलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल भी बारिश से प्रभावित रहा. हालांकि, मुकाबला 11-11 ओवर्स का हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने तीन विकेट से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया. अब पाकिस्तान के सामने श्रीलंका की चुनौती होगी.

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चमारी अटापट्टू ने खेली तूफानी पारी
उधर श्रीलंका ने तीसरे क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को 86 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 160 रन बनाए. कप्तान चमारी अटापट्टू ने 37 गेंदों में 63 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और तीन छक्के लगाए. कविशा दिलहारी ने भी 27 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए मलेशिया की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 74 रन ही बना सकी. अटापट्टू, दिलहारी और मिताली अयोध्या ने दो-दो विकेट लेकर श्रीलंका की जीत पक्की की.

चरणी की स्पिन में फंसी जापानी टीम
भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में जापान को 57 रनों पर ऑलआउट कर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. स्पिनर श्री चरणी भारत की सबसे सफल गेंदबाज रहीं. उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 10 रन देकर चार विकेट लिए. शेफाली वर्मा को दो विकेट मिले, जबकि दीप्ति शर्मा और श्रेयंका पाटिल ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया.

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छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दो विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली. शेफाली वर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों में नाबाद 40 रन ठोककर मैच को जल्द खत्म कर दिया. उनकी पारी में छह चौके और दो छक्के शामिल रहे.

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