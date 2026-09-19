फास्ट फैशन के दौर में Thrifting, Gen Z क्यों पहन रहा है सेकेंड-हैंड क्लोथ्स?

एक टाइम था जब किसी के पुराने कपड़े पहनने को मजबूरी या कम बजट से जोड़कर देखा जाता था. लेकिन Gen Z ने इस माइंड सेट को काफी हद तक बदल दिया है. अब Thrift Stores, Flea Markets और Second-Hand Platforms पर कपड़े ढूंढना सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं, बल्कि Fashion का हिस्सा बन चुका है. Vintage Jackets, Oversized Shirts, Denim, Bags और पुराने Accessories को Gen Z अपने तरीके से Style कर रहा है.

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हर कोई Same नहीं दिखना चाहता

Fast Fashion के दौर में एक ही तरह के कपड़े हजारों लोगों तक पहुंच जाते हैं. ऐसे में Thrifting Gen Z को कुछ ऐसा पहनने का मौका देती है जो हर दूसरे व्यक्ति पर देखने को नहीं मिलेगा. किसी पुराने Store से मिली विंटेज शर्ट या यूनीक बैग उनके Outfit को अलग बना सकती है.

यही वजह है कि Second-Hand Shopping में सिर्फ कपड़ा खरीदना नहीं, बल्कि उसे ढूंढने का पूरा Experience भी इंटरेस्टिंग हो गया है. एक ऐसी चीज मिलना जो बाकी जगह आसानी से न मिले, Fashion को ज्यादा Personal और फन बना देता है.

Budget में Fashion, बिना ज्यादा स्पेंड किए

Gen Z के लिए Thrifting का एक बड़ा अट्रैक्शन इसका Budget-Friendly होना भी है. नए Branded कपड़ों पर ज्यादा पैसे खर्च करने के बजाय कम कीमत में अच्छी या Unique चीज मिल सकती है. खासकर Students और Young Professionals के लिए यह अपने Style को Experiment करने का ईजी वे बन गया है.

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किसी एक्सपेंसिव Trend को Follow करने के बजाय Thrifted Pieces के साथ अलग-अलग Looks बनाना Fashion को ज्यादा Accessible भी बनाता है.

जहां पुराने जेनरेशन के लोग शायद ये सोचने में लंबा टाइम वेस्ट कर देते थे कि पुराने कपड़े पहनने पर उन्हें जज किया जाएगा या लोग उन्हें पैसे वाला नहीं समझेंगे. वहीं जेन जी ने इस पूरी सोच को मोडिफाय कर दिया है जेन के लिए थ्रिफटेड कपड़ों का पहनना उनके क्लास या स्टेंडर्ड को जस्टिफाय नहीं करता. ये जेन जी के लिए कल्चर है जहां वहीं उन्हें सेकेंड हैन्ड क्लोथ्स पहनने में कोई इम्बैरेसमेंट नहीं होती.

जेन जी के लिए thrifted स्टोर्स से शॉप करना उनके लिए न्यू नॉर्मल है.

Sustainability का भी Connection

Thrifting की Popularity को Sustainability से भी जोड़कर देखा जा सकता है. पुराने कपड़ों को दोबारा यूज करने से उनकी Life बढ़ती है और हर बार नया कपड़ा खरीदने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि Second-Hand Shopping अपने आप में Fashion Industry की सभी Environmental Problems का Solution नहीं है, लेकिन यह Reuse और Repeat की सोच को जरूर मोटीवेट करती है.

अब ‘पुराना’ होना Minus Point नहीं

Gen Z के लिए Second-Hand कपड़ों की स्पेशेलिटी सिर्फ यह नहीं कि वे पुराने हैं, बल्कि यह है कि उन्हें नए तरीके से Style किया जा सकता है. Vintage को Modern के साथ Mix करना, पुराने Denim को नए Accessories के साथ पहनना या Thrifted Jacket को अपने Personal Style में शामिल करना-यही इस Culture को खास बनाता है.

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यानी Thrifting ने पुराने कपड़ों की Definition ही बदल दी है. जो चीज कभी “किसी और की पुरानी” मानी जाती थी, वही आज किसी के लिए “मेरे Style की सबसे Unique चीज” बन सकती है.

Gen Z के लिए Thrifting का एक बड़ा अट्रैक्शन इसका Budget-Friendly होना भी है. नए Branded कपड़ों पर ज्यादा मनी स्पेंड करने के बजाय कम कीमत में अच्छी या Unique चीज मिल सकती है. खासकर स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए. ये अपने Style को Experiment करने का ईजी वे बन गया है.

किसी महंगे Trend को Follow करने के बजाय Thrifted Pieces के साथ अलग-अलग Looks बनाना Fashion को ज्यादा Accessible भी बनाता है.



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