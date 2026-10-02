scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत-पाकिस्तान फाइनल से दूर हुए मोहसिन नकवी, अब गोल्ड मेडल मैच में नहीं होगा प्रेजेंटेशन ड्रामा

हालांकि, मुकाबले का असली फैसला मैदान पर होगा. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला यह मुकाबला एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल के लिए है और दोनों टीमों की नजर खिताब पर होगी. ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में बांग्लादेश और श्रीलंका आमने-सामने होंगे. इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच गोल्ड मेडल मैच खेला जाएगा.

Advertisement
X
मोहिसन नकवी फाइनल मैच देखने नहीं जाएंगे, ACC ने जारी किया बयान. (Photo: AP)
मोहिसन नकवी फाइनल मैच देखने नहीं जाएंगे, ACC ने जारी किया बयान. (Photo: AP)

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 की मेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत-पाकिस्तान के बीच गोल्ड मेडल मुकाबला 3 अक्टूबर (शनिवार) को निशिन के स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. इस गोल्ड मेडल मुकाबले से पहले मोहसिन नकवी को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है. एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने पुष्टि की है कि उसके अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी फाइनल के दिन जापान में मौजूद नहीं रहेंगे.

एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक X अकाउंट पर बताया कि मोहसिन नकवी पूर्व निर्धारित प्रतिबद्धताओं के कारण एशियन गेम्स के फाइनल डे में शामिल नहीं हो पाएंगे. उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल मुकाबलों में उतरने वाली चारों टीमों को शुभकामनाएं दी हैं. नकवी ने अपने बयान में कहा कि उनकी प्रतिबद्धताएं उन्हें नागोया से दूर रखेंगी, लेकिन वह एशियन गेम्स के मुकाबलों को देखने के लिए उत्सुक हैं.

भारत और पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स के मेन्स क्रिकेट फाइनल में जगह बनाई है. भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रनों से हराया, जबकि पाकिस्तान ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में बांग्लादेश को मात देकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया. भारत पिछली बार हांगझोउ में खेले गए एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीत चुका है.

Advertisement

एशिया कप में हुआ था प्रेजेंटेशन विवाद
मोहसिन नकवी की फाइनल में मौजूदगी को लेकर चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वह एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) दोनों के प्रमुख हैं. पिछले दो एशिया कप के दौरान भारतीय टीमों की ट्रॉफी प्रेजेंटेशन से जुड़े घटनाक्रम के बाद यह सवाल उठ रहा था कि अगर नकवी एशियन गेम्स में मेडल सेरेमनी का हिस्सा बने तो क्या स्थिति होगी.

सम्बंधित ख़बरें

Nagoya Stadium
भारतीय हॉकी अंपायर पर आरोप से हड़कंप, जापान से लौटाया गया
Ankush panghal (in red)
अंकुश पंघल का गोल्डन पंच, बॉक्सिंग में भारत ने रचा इतिहास
Sujeet Kalkal
कौन हैं सुजीत कलकल? जिन्होंने पलटवार कर जीता गोल्ड मेडल
parveen Hooda
22 महीने का बैन, छिना मेडल... अब इस बॉक्सर ने जड़ा GOLD वाला मुक्का
Ronaldo Singh, David Beckham Elkatohchoongo
एशियन गेम्स में उतरे रोनाल्डो और बेकहम, नाम सुन दुनिया हैरान

मेन्स एशिया कप 2025 में खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी. इसके बाद विमेंस एशिया कप 2026 में भी भारतीय टीम ने ट्रॉफी प्रेजेंटेशन में नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था. इन घटनाओं के बाद भारत-पाकिस्तान के किसी बड़े मुकाबले में नकवी की मौजूदगी पर स्वाभाविक रूप से नजर रही है. एशियन गेम्स फाइनल में दोनों टीमों के आमने-सामने आने के बाद यह सवाल और अहम हो गया था.

मोहिसन नकवी के फाइनल डे पर मौजूद नहीं होने की पुष्टि के बाद मेडल सेरेमनी को लेकर उठ रहे सवालों की एक अहम कड़ी साफ हो गई है. अब एशियन गेम्स के आयोजकों, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ के सामने प्रेजेंटेशन को लेकर नकवी की मौजूदगी से जुड़ी स्थिति नहीं होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    स्मित मच्छार के मुरीद हुए जावेद अख्तर, बोले- महावीर चक्र मिलना चाहिए |
    भारत-पाकिस्तान फाइनल से दूर हुए मोहसिन नकवी, अब गोल्ड मेडल मैच में नहीं होगा प्रेजेंटेशन ड्रामा |
    Lucknow Murder: AI से मां को मारने का तरीका खोजा, ऑनलाइन रिंच मंगाया, नाबालिग ने हत्या के बाद खुद पुलिस को किया फोन |
    यूपी उपचुनाव के लिए BJP की सोशल इंजीनियरिंग, साधे जातिगत समीकरण |
    पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित से फोन पर की बात, जमकर की तारीफ |
    7 साल की अनामिका ने 30KM दौड़कर बापू को किया नमन, 3 घंटे 40 मिनट में पूरी की मैराथन |
    भूल जाएंगे SIERRA-CRETA, आ रही धांसू SUV, मिलेंगे गजब फीचर्स |
    सनातन परंपरा से प्रभावित विदेशी श्रद्धालु, गया में किया पिंडदान |
    Gen Z को नौकरी देकर फिर क्यों निकाल रहे बॉस? सामने आईं उनके पछताने की ये बड़ी वजहें |
    लड़की बन रात में नोएडा की सड़कों पर निकला शख्स, देखिए फिर क्या हुआ?
    Advertisement