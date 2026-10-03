IND vs PAK: अभिषेक शर्मा के छक्कों से थर्राया पाकिस्तान, गुरु युवराज सिंह के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, विराट कोहली भी छूटे पीछे

एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को चारों खाने चित करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया है. इस खिताबी मुकाबले में युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की.

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अपनी इस तूफानी पारी के दौरान अभिषेक ने टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज युवराज सिंह के एक बड़े रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है. अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को निखारने में युवराज सिंह का अहम रोल रहा है. अभिषेक युवराज सिंह को अपना गुरु मानते हैं.

फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की ठान ली थी:

अभिषेक ने महज 28 गेंदों पर 61 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 7 गगनचुंबी छक्के और 3 शानदार चौके शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 217 से ज्यादा का रहा. अभिषेक ने मैदान के चारों तरफ रनों की बरसात की.

युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी

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अपनी इस पारी में 7 छक्के जड़कर अभिषेक ने भारत-पाकिस्तान टी20 मुकाबलों में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. युवी ने 2012 में अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ 7 छक्के जड़े थे.

विराट कोहली को पीछे छोड़ा

इसके साथ ही अभिषेक टी20 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा (कुल 14) छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने विराट कोहली (11 छक्के) को पीछे छोड़ दिया है.

अभिषेक शर्मा के अलावा युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ 22 गेंदों पर नाबाद 51 रनों की तूफानी पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक पारियों के दम पर भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 211/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया.

इसके जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम दबाव में बिखर गई और भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई. फाइनल मैच में भारत के हाथों मिली इस करारी शिकस्त के बाद से पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हो रही है.

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