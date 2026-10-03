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How to Make Mawa: बाजार का महंगा और मिलावटी मावा छोड़ें, नवरात्रि के लिए घर पर बनाएं ताजा और शुद्ध खोया

How to Make Mawa: अगर आप भी नवरात्रि और दिवाली के लिए घर में मिठाई बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको घर पर ही शुद्ध खोया बनाने का तरीका बता रहे हैं ताकि आप बाजार के मिलावटी और महंगे खोया से बच सकें.

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हलवाई स्टाइल खोया (Photo: ITG)
हलवाई स्टाइल खोया (Photo: ITG)

नवरात्रि और त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में मावे की मांग काफी बढ़ जाती है. इसका फायदा उठाकर बाजार में मिलावटी, स्टार्च युक्त और केमिकल से तैयार नकली मावा धड़ल्ले से बिकने लगता है. व्रत और त्यौहारों के पावन मौके पर ऐसा मिलावटी मावा खाना न केवल सेहत को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूजा के लिए बनाई जाने वाली मिठाइयों का स्वाद भी खराब कर देता है.

इस नवरात्रि अगर आप भी माता रानी के भोग के लिए पेड़े, गुझिया, नारियल-मावा बर्फी या हलवा बनाने की सोच रहे हैं, तो बाजार का असुरक्षित मावा खरीदने के बजाय घर पर ही शुद्ध, ताजा और दानेदार खोया बनाएं. इसे बनाना बेहद आसान है और थोड़ी-सी सावधानी से आप घर पर ही हलवाई जैसा सॉफ्ट मावा तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर 100% शुद्ध खोया बनाने की सबसे आसान विधि!

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2 लीटर फुल क्रीम दूध (भैंस का दूध या फुल क्रीम पैकेट दूध)

1 छोटा चम्मच देसी घी (कड़ाही में लगाने के लिए)

बनाने की विधि:

सबसे पहले एक भारी तले की लोहे या एल्युमिनियम की चौड़ी कड़ाही लें. कड़ाही के अंदरूनी हिस्से पर 1 छोटा चम्मच देसी घी अच्छी तरह लगा दें और 2 चम्मच पानी छिड़क दें. ऐसा करने से दूध कड़ाही के तले में चिपकता और जलता नहीं है.

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अब कड़ाही में 2 लीटर फुल क्रीम दूध डालें. आंच को तेज रखें और दूध में एक उबाल आने दें.

उबाल आने के बाद आंच को मध्यम-तेज रखें. एक भारी स्पैटुला या कलछी से दूध को कड़ाही के तले तक ले जाते हुए लगातार चलाते रहें. कड़ाही के किनारों पर जमने वाली मलाई को खुरचकर वापस दूध में मिलाते जाएं.

लगभग 20 से 25 मिनट में दूध उबलकर आधा रह जाएगा और इसमें गाढ़ापन आने लगेगा. इस समय आंच को मध्यम कर दें और लगातार चलाते रहें ताकि दूध में गांठ न पड़े और वह नीचे से जले नहीं.

लगभग 35-40 मिनट बाद दूध दानेदार और गाढ़ा होकर रबड़ी जैसा दिखने लगेगा. इसके बाद 5-7 मिनट में यह पूरी तरह सिमटकर एक जगह इकट्ठा होने लगेगा और कड़ाही का तला छोड़ने लगेगा.

जब मावा पूरी तरह गाढ़ा हो जाए और उसमें से हल्की सोंधी खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें. (ध्यान रखें कि गैस बंद करने के बाद भी कड़ाही गर्म होती है, इसलिए मावे को 1 मिनट तक चलाते रहें).

खोये को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें. ठंडा होने पर यह और भी गाढ़ा व दानेदार हो जाएगा. तैयार है आपका 100% शुद्ध, ताजा और स्वादिष्ट खोया! इसे एयर-टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में 7-10 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

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अगर आपके पास समय कम है, तो 1 कप मिल्क पाउडर में 1/2 कप दूध और 2 चम्मच देसी घी मिलाकर धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक भूनें. आपका झटपट इंस्टेंट मावा बनकर तैयार हो जाएगा.

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