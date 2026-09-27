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Surya Gochar 2026: 17 अक्टूबर तक 6 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य, बरसेगा पैसा

Surya Gochar 2026: सूर्य के कन्या राशि में गोचर से 17 अक्टूबर तक 6 राशियों के लिए समय खास माना जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार नौकरी, करियर और धन के मामले में लाभ मिल सकता है.

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सूर्य के कन्या राशि में गोचर से 17 अक्टूबर तक 6 राशियों के लिए समय खास माना जा रहा है.
सूर्य के कन्या राशि में गोचर से 17 अक्टूबर तक 6 राशियों के लिए समय खास माना जा रहा है.

ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व और मान-सम्मान से जोड़कर देखा जाता है.  जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग माना जाता है. इस समय सूर्य कन्या राशि में मौजूद हैं,17 अक्टूबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे.  ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कुछ राशियों के लिए नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर बन सकते हैं. 

17 अक्टूबर तक कन्या राशि में सूर्य

सूर्य ने 17 सितंबर 2026 को कन्या राशि में प्रवेश किया था.  अब 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे.  यानी करीब 20 दिनों तक सूर्य कन्या राशि में रहेंगे.  इस दौरान मेष, सिंह, कन्या, धनु, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए समय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है.  नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. अधिकारियों के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा.  कारोबार करने वालों को नए ग्राहक या पुराने काम से फायदा मिल सकता है. 

आर्थिक मामलों में आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं.  लंबे समय से अटका पैसा भी वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है.  हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. 

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सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए इस गोचर को आपके लिए खास माना जाता है.  अगले कुछ दिनों में कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ सकती है.  किसी पुराने काम की जिम्मेदारी दोबारा मिल सकती है. उसे पूरा करने में सफलता मिलने के संकेत हैं. 

आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है.  कारोबारियों को पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है.  परिवार से जुड़ी जरूरतों पर खर्च रहेगा, इसलिए आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. 

कन्या राशि

सूर्य आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं.  ऐसे में 17 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कई मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है.  नौकरी में आपके काम की पहचान बढ़ सकती है.  वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है. 

जो लोग नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई नया अवसर मिल सकता है.  कारोबार में भी नई शुरुआत का विचार बन सकता है.  आर्थिक स्थिति ठीक रहने की उम्मीद है. पुराने भुगतान को लेकर राहत मिल सकती है.  हालांकि बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा. 

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर करियर में बदलाव और नई जिम्मेदारियों के संकेत दे रहा है.  कार्यक्षेत्र में आपके काम पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर रह सकती है.  मेहनत का असर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है. 

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कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है.  किसी पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिलने की संभावना बन सकती है.  आमदनी में सुधार की उम्मीद है, लेकिन बचत पर भी ध्यान देना जरूरी होगा. 

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन नौकरी और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण रह सकते हैं.  काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन जिम्मेदारियों को पूरा करने से कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है. 

वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा.  कारोबार में अटका हुआ कोई काम आगे बढ़ सकता है.  पुराने भुगतान को लेकर अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है.  हालांकि अनावश्यक खर्च से बचना होगा. 

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर रोजमर्रा के काम और आर्थिक मामलों में बदलाव ला सकता है.  नौकरी में काम करने का तरीका बदल सकता है. नई जिम्मेदारी के साथ अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है. 

कारोबारियों को लेनदेन में सावधानी रखनी होगी.  पुराने संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है.  आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है और अटका हुआ पैसा मिलने से राहत मिल सकती है. 

क्यों खास माना जा रहा है सूर्य का यह गोचर?

ज्योतिषीय मान्यताओं में सूर्य को पद, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, प्रशासन और नेतृत्व का कारक माना जाता है.  वहीं कन्या राशि का संबंध बुध से माना जाता है, जिसे बुद्धि, वाणी, कारोबार और गणना से जोड़ा जाता है.  इसलिए सूर्य के कन्या राशि में रहने की अवधि को करियर और कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 

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