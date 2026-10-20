फिलीपींस की ओर बढ़ रहा तूफान चांपी, 257 KM/H की हवाओं के साथ दिखा खतरनाक रूप

पश्चिमी प्रशांत महासागर में सुपर टाइफून चांपी काफी ताकतवर हो गया है. इसकी हवाओं की रफ्तार 160 मील प्रति घंटे यानी करीब 257 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है. यह तूफान फिलीपींस और गुआम के बीच फिलीपीन सागर में आगे बढ़ रहा है. इसके बीच में एक साफ आंख दिखाई दे रही है और चारों तरफ गरज वाले बादलों का बड़ा घेरा बना हुआ है. चांपी कैटेगरी 5 में पहुंच गया है, जो तूफान की सबसे ऊंची कैटेगरी है.

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चांपी का आकार काफी बड़ा है और इसके बादल समुद्र के बड़े हिस्से में फैले हुए हैं. फिलहाल यह खुले समुद्र में है. ऐसे में इसकी आगे की दिशा और हवा की रफ्तार पर नजर रखी जा रही है. तूफान की दिशा में बदलाव होने पर आसपास के द्वीपों पर भी असर पड़ सकता है.

257 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची हवाओं की रफ्तार

सुपर टाइफून चांपी की हवाओं की रफ्तार 160 मील प्रति घंटे यानी करीब 257 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई है. इतनी तेज हवाएं समुद्र में ऊंची लहरें उठा सकती हैं. अगर ऐसा तूफान किसी आबादी वाले इलाके से टकराता है, तो पेड़ उखड़ सकते हैं. बिजली के खंभों और कमजोर इमारतों को भी नुकसान पहुंच सकता है.

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UPDATE: Champi has regained super typhoon strength ahead of its expected entry into the Philippine monitoring area on Tuesday. Taiwan forecasts a northward turn away from the island, but heavy rain remains a threat in the north. Bagyo - Bagyong - Typhoon Champi - Taiwan - Philippines -Japan — GeoTechWar (@geotechwar) October 19, 2026

तूफानों की ताकत मापने के लिए सैफिर-सिम्पसन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें कैटेगरी 5 सबसे ऊंची कैटेगरी है. इस कैटेगरी में 157 मील प्रति घंटे या उससे ज्यादा रफ्तार वाली लगातार हवाओं के साथ चलने वाले तूफान आते हैं. चांपी की हवा की रफ्तार इस सीमा से ज्यादा बताई गई है. हालांकि, तूफान की कैटेगरी से सिर्फ हवाओं की ताकत का पता चलता है. इससे बारिश, बाढ़ और समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों से होने वाले नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं मिलता.

तूफान के बीच में क्यों बनी है साफ आंख?

चांपी की तस्वीरों में इसके बीच का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा है. इसे तूफान की 'आंख' कहा जाता है. तेज समुद्री तूफानों में बीच का यह हिस्सा आसपास के बादलों से अलग दिखाई देता है. इसके चारों तरफ बादलों की एक दीवार होती है, जहां तेज हवाएं और भारी बारिश हो सकती है.

तूफान के बीच में साफ आंख दिखना उसके मजबूत होने का संकेत हो सकता है. लेकिन सिर्फ आंख देखकर उसकी पूरी ताकत का पता नहीं लगाया जा सकता. इसके लिए हवा की रफ्तार, हवा का दबाव और सैटेलाइट से मिली जानकारी भी देखी जाती है.

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🇬🇺 Super Typhoon Champi’s 'STORM EYE' is INSANE!! Satellite imagery shows a perfect “pinhole” in the center with sustained winds reaching 150 mph. That’s the equivalent of a Category 4 hurricane. The storm missed Guam’s southernmost tip by 10 MILES today as it continues west-northwest across the Pacific. Fortunately for Guam, Champi looked away at the LAST SECOND 👀 Source: NYTimes / Writer: Marie https://t.co/gzJgdMxJDp — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 18, 2026

फिलीपींस और गुआम के बीच है तूफान

चांपी फिलीपींस और गुआम के बीच फिलीपीन सागर में है. इसके बादल समुद्र के बड़े हिस्से में फैले हुए हैं. बादलों की ये पट्टियां तूफान के केंद्र से दूर तक फैल सकती हैं. इससे तूफान का दायरा काफी बड़ा दिखाई देता है.

हालांकि, तूफान का बड़ा होना और किसी इलाके के लिए खतरा बनना अलग-अलग बातें हैं. इसका असर कहां और कितना होगा, यह इसकी दिशा और समुद्र से दूरी पर निर्भर करता है. तेज बारिश और ऊंची लहरें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं.

कैटेगरी 5 का तूफान कितना खतरनाक है?

कैटेगरी 5 में हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है. अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक, 157 मील प्रति घंटे या उससे ज्यादा रफ्तार वाली लगातार हवाओं के साथ चलने वाले तूफान इस कैटेगरी में आते हैं. ऐसी हवाओं से पेड़ उखड़ सकते हैं, बिजली की सप्लाई बंद हो सकती है और इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है.

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Extremely dangerous Super Typhoon #Champi is moving across the ocean and could intensify to Category 5 in the coming days. It may then directly strike Taiwan. 🧐⚠️ Its development will need to be closely monitored. The latest forecast for the next 6 days is available on Ventusky’s Typhoon Tracker and wind map: https://t.co/9ivsBAP2xs — Ventusky (@Ventuskycom) October 18, 2026

समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए भी ऐसे तूफान खतरनाक होते हैं. तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण समुद्र में सफर करना मुश्किल हो सकता है. चांपी की आगे की दिशा पर नजर रखना जरूरी है. अभी मिली जानकारी में इसकी तेज हवाओं, बड़े आकार और बीच में बनी साफ आंख का जिक्र है. इन जानकारियों से यह तय नहीं किया जा सकता कि तूफान आगे किस इलाके की तरफ जाएगा.

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आने वाले समय में इसकी दिशा और हवा की रफ्तार बदल सकती है. इसलिए आसपास के द्वीपों पर इसका कितना असर पड़ेगा, यह मौसम विभाग की आगे की जानकारी से साफ होगा. फिलहाल चांपी पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद एक बेहद ताकतवर तूफान है.

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