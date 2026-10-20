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फिलीपींस की ओर बढ़ रहा तूफान चांपी, 257 KM/H की हवाओं के साथ दिखा खतरनाक रूप

फिलीपीन सागर में सुपर टाइफून चांपी ने अपनी ताकत बढ़ा ली है. 257 KM/H की रफ्तार वाली हवाओं, विशाल बादलों के घेरे और बीच में बनी साफ आंख के साथ यह तूफान कैटेगरी 5 तक पहुंच गया है.

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जो सफेद बादलों का गोला दिख रहा है वही चांपी तूफान. ये बेहद तेजी से फिलीपींस की तरफ बढ़ रहा है. (Photo: Zoom Earth)
जो सफेद बादलों का गोला दिख रहा है वही चांपी तूफान. ये बेहद तेजी से फिलीपींस की तरफ बढ़ रहा है. (Photo: Zoom Earth)

पश्चिमी प्रशांत महासागर में सुपर टाइफून चांपी काफी ताकतवर हो गया है. इसकी हवाओं की रफ्तार 160 मील प्रति घंटे यानी करीब 257 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है. यह तूफान फिलीपींस और गुआम के बीच फिलीपीन सागर में आगे बढ़ रहा है. इसके बीच में एक साफ आंख दिखाई दे रही है और चारों तरफ गरज वाले बादलों का बड़ा घेरा बना हुआ है. चांपी कैटेगरी 5 में पहुंच गया है, जो तूफान की सबसे ऊंची कैटेगरी है.

चांपी का आकार काफी बड़ा है और इसके बादल समुद्र के बड़े हिस्से में फैले हुए हैं. फिलहाल यह खुले समुद्र में है. ऐसे में इसकी आगे की दिशा और हवा की रफ्तार पर नजर रखी जा रही है. तूफान की दिशा में बदलाव होने पर आसपास के द्वीपों पर भी असर पड़ सकता है.

257 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची हवाओं की रफ्तार

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सुपर टाइफून चांपी की हवाओं की रफ्तार 160 मील प्रति घंटे यानी करीब 257 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई है. इतनी तेज हवाएं समुद्र में ऊंची लहरें उठा सकती हैं. अगर ऐसा तूफान किसी आबादी वाले इलाके से टकराता है, तो पेड़ उखड़ सकते हैं. बिजली के खंभों और कमजोर इमारतों को भी नुकसान पहुंच सकता है.

यह भी पढ़ें: धरती पर मंडरा रहा बड़ा खतरा! 16 में से 7 क्लाइमेट संकेत रिकॉर्ड पर, वैज्ञानिकों की चेतावनी

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तूफानों की ताकत मापने के लिए सैफिर-सिम्पसन स्केल का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें कैटेगरी 5 सबसे ऊंची कैटेगरी है. इस कैटेगरी में 157 मील प्रति घंटे या उससे ज्यादा रफ्तार वाली लगातार हवाओं के साथ चलने वाले तूफान आते हैं. चांपी की हवा की रफ्तार इस सीमा से ज्यादा बताई गई है. हालांकि, तूफान की कैटेगरी से सिर्फ हवाओं की ताकत का पता चलता है. इससे बारिश, बाढ़ और समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों से होने वाले नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं मिलता.

तूफान के बीच में क्यों बनी है साफ आंख?

चांपी की तस्वीरों में इसके बीच का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा है. इसे तूफान की 'आंख' कहा जाता है. तेज समुद्री तूफानों में बीच का यह हिस्सा आसपास के बादलों से अलग दिखाई देता है. इसके चारों तरफ बादलों की एक दीवार होती है, जहां तेज हवाएं और भारी बारिश हो सकती है.

तूफान के बीच में साफ आंख दिखना उसके मजबूत होने का संकेत हो सकता है. लेकिन सिर्फ आंख देखकर उसकी पूरी ताकत का पता नहीं लगाया जा सकता. इसके लिए हवा की रफ्तार, हवा का दबाव और सैटेलाइट से मिली जानकारी भी देखी जाती है.

यह भी पढ़ें: चांद पर 10 हजार से ज्यादा दरारें, कहीं भी आ सकता है भूकंप! NASA की तस्वीरों ने चौंकाया

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फिलीपींस और गुआम के बीच है तूफान

चांपी फिलीपींस और गुआम के बीच फिलीपीन सागर में है. इसके बादल समुद्र के बड़े हिस्से में फैले हुए हैं. बादलों की ये पट्टियां तूफान के केंद्र से दूर तक फैल सकती हैं. इससे तूफान का दायरा काफी बड़ा दिखाई देता है. 

हालांकि, तूफान का बड़ा होना और किसी इलाके के लिए खतरा बनना अलग-अलग बातें हैं. इसका असर कहां और कितना होगा, यह इसकी दिशा और समुद्र से दूरी पर निर्भर करता है. तेज बारिश और ऊंची लहरें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं.

कैटेगरी 5 का तूफान कितना खतरनाक है?

कैटेगरी 5 में हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है. अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक, 157 मील प्रति घंटे या उससे ज्यादा रफ्तार वाली लगातार हवाओं के साथ चलने वाले तूफान इस कैटेगरी में आते हैं. ऐसी हवाओं से पेड़ उखड़ सकते हैं, बिजली की सप्लाई बंद हो सकती है और इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है. 

यह भी पढ़ें: समुद्र की 6 KM गहराई में मिले 11 हजार से ज्यादा नए वायरस

समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए भी ऐसे तूफान खतरनाक होते हैं. तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण समुद्र में सफर करना मुश्किल हो सकता है. चांपी की आगे की दिशा पर नजर रखना जरूरी है. अभी मिली जानकारी में इसकी तेज हवाओं, बड़े आकार और बीच में बनी साफ आंख का जिक्र है. इन जानकारियों से यह तय नहीं किया जा सकता कि तूफान आगे किस इलाके की तरफ जाएगा.

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आने वाले समय में इसकी दिशा और हवा की रफ्तार बदल सकती है. इसलिए आसपास के द्वीपों पर इसका कितना असर पड़ेगा, यह मौसम विभाग की आगे की जानकारी से साफ होगा. फिलहाल चांपी पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद एक बेहद ताकतवर तूफान है.

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