उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक होटल के कमरे से सोमवार देर रात युवक और युवती के शव मिलने से हड़कंप मच गया. युवती का शव कमरे के बाथरूम में पड़ा था, जबकि युवक का शव पंखे से लटका मिला. युवती के गले पर धारदार हथियार से काटे जाने का निशान था. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक ने पहले युवती की हत्या की और फिर खुद फंदे से लटककर जान दे दी. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

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घटना बड़ागांव थाना क्षेत्र में बाबतपुर एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर स्थित KJ होटल की है. जानकारी के मुताबिक, BLW पहाड़ी गेट निवासी 20 वर्षीय विकास केसरी सोमवार रात बड़ागांव बसनी की रहने वाली 23 वर्षीय प्रिया केसरी के साथ होटल पहुंचा था. विकास ने प्रिया को अपना रिश्तेदार बताकर होटल में कमरा बुक कराया था. बताया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे. प्रिया विकास के बड़े भाई की साली थी.

काफी देर तक कमरे से नहीं आई कोई आवाज

होटल में काफी देर तक कमरे से कोई गतिविधि नहीं होने पर कर्मचारियों को शक हुआ. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. बड़ागांव पुलिस मौके पर पहुंची और मास्टर चाबी की मदद से कमरे का दरवाजा खुलवाया. अंदर का नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. बाथरूम के फर्श पर प्रिया का शव पड़ा था, जबकि विकास का शव पंखे से लटका हुआ था.

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सूचना मिलने पर फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

युवती की शादी तय होने को लेकर विवाद?

बड़ागांव थाना प्रभारी पंकज पांडेय के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी. इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस और विवाद होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है. फिलहाल घटना की वजह और पूरे घटनाक्रम का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

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