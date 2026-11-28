साहित्य आजतक का दूसरा दिन भी सितारों से सजा रहा. इवेंट के दूसरे दिन मुसाफिर कैफे की एक्ट्रेस वेदिका पिंटो ने शिरकत की. मुसाफिर कैफे में उन्होंने सुधा का रोल अदा किया था, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया. साहित्य आजतक के मंच वेदिका ने अपने एक्टिंग करियर और लाइफ को लेकर बात की. उन्होंने लव लाइफ पर भी खुलकर बोला.

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मुसाफिर कैफे के बाद बदली जिंदगी

मुसाफिर कैफे में सुधा का रोल निभाकर वेदिका घर-घर मशहूर हो चुकी हैं. जब उनसे पूछा गया कि उनकी लाइफ किस तरह बदल हुई है. इस पर उन्होंने कहा कि पहले बैठने का वक्त मिलता था. अब नहीं मिलता. जिंदगी बदल गई है. मुझे बहुत काम मिल रहा है. लोगों का प्यार मिल रहा है.

आलिया भट्ट से तुलना पर बोलीं- आलिया को स्क्रीन पर देखते-देखते मुझे लगता था कि मुझे ऐसे काम करना है. अच्छा लगता है, जब लोग मेरी तुलना आलिया से करते हैं. लेकिन मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है. मैं ऐसा बनना चाहती हूं कि एक दिन लोग बोलें कि तुम वेदिका जैसी हो. वेदिका ने बताया कि अब लोग उन्हें सिर्फ वेदिका नहीं, बल्कि सुधा के नाम से भी जानते हैं.

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कैसे मिला पहला म्यूजिक वीडियो

वेदिका को पहली बार म्यूजिक वीडियो लिग्गी में देखा गया था. जब उनसे पूछा गया कि उन्हें ये म्यूजिक वीडियो कैसे मिला. उन्होंने कहा कि मेरा राखी भाई है. उसने मुझे बोला कि 30 मिनट में उस ऑफिस में पहुंच जा. जब मैं ऑफिस पहुंचीं, तो वहां चार लोग थे. वो लोग बोले नाचो और मैं नाचने लगी. मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्य कर रही हूं. लेकिन देखिए उस म्यूजिक वीडियो के 245 मिलियन व्यूज हैं. लोगों को वो म्यूजिक इतना पसंद आया. ऐसा लगा था कि इस म्यूजिक वीडियो के बाद खूब काम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पर फिर जो होता अच्छा होता है.

मुसाफिर कैफे में कैसे मिला रोल

वेदिका ने कहा कि मेरी जो राइटर है उसने मुझे यूट्यूब पर देखा था. ऑडिशन के लिए बुलाया गया और मैंने वो ऑडिशन बहुत हल्के में दिया था. वो कहती हैं कि सुधा के किरदार से मैंने सीखा कि अपने फैसले खुद लेने चाहिए.

प्यार में हैं वेदिका?

वेदिका से पूछा गया कि क्या लड़का-लड़की दोस्त हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि हां बिल्कुल. उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लव लाइफ में प्यार हुआ है. उन्होंने कहा कि रियल लाइफ में दो बार प्यार हुआ है. टाइम पास वाला प्यार नहीं होता है. वो दूसरे टाइप का शिद्दत वाला प्यार भी नहीं होता है. लाइफ भी चलानी होती है. परिवार भी चलाना होता है. टाइम पास वाले प्यार में यकीन नहीं होता.

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उन्होंने कहा कि मैं रियल लाइफ में मुसाफिर कैफे के चंदर जैसे लड़के से प्यार करना चाहूंगी. लेकिन चंदर जैसे लड़के पर मैं भरोसा नहीं कर सकती कि वो मेरा ध्यान रख पाएगा. सुधा अगर वेदिका को डेटिंग एडवाइस देनी होती, तो क्या देती. उन्होंने कहा कि सुधा कहती कि कम सोचा कर. एक्ट्रेस ने कहा कि मैं कभी अपनी दयालु नेचर नहीं बदलूंगी, चाहें कुछ भी हो जाए. वेदिका ने ये भी बताया कि वो करण जौहर के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हैं.





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