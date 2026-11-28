काम खत्म हो चुका था. दिनभर की मजदूरी के बाद तीन लोग बाइक से अपने गांव लौट रहे थे. तीनों आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और कर्नाटक के पावागड़ा इलाके में काम करते थे. शुक्रवार की शाम उनका यह सफर एक दर्दनाक हादसे में खत्म हो गया. कर्नाटक के तुमकुरु जिले में कनिवेनाहल्ली क्रॉस के पास कार और बाइक की टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार तीनों लोगों की मौत हो गई.

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पुलिस ने मृतकों की पहचान 21 वर्षीय मेघा, 45 वर्षीय श्रीनिवास और 28 वर्षीय नरसिम्हामूर्ति के रूप में की है. तीनों आंध्र प्रदेश के मदकासिरा तालुक के गुडिबांडे गांव के रहने वाले थे. वे कर्नाटक के पावागड़ा इलाके में निर्माण कार्य में मजदूरी करते थे. शुक्रवार को काम पूरा करने के बाद तीनों बाइक से गांव लौट रहे थे.

इसी दौरान कनिवेनाहल्ली क्रॉस के पास ये दर्दनाक हादसा हो गया. पुलिस के मुताबिक, कार कथित तौर पर तेज रफ्तार में थी और उसने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी गंभीर थी कि तीनों बाइक सवारों की मौत हो गई.

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इस हादसे में सिर्फ बाइक सवार ही नहीं, बल्कि कार में बैठे लोग भी घायल हुए. पुलिस का कहना है कि कार में ड्राइवर समेत तीन लोग सवार थे. तीनों को चोटें आई हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार सवारों की हालत खतरे से बाहर है.

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सड़क की खुदाई को लेकर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क की स्थिति और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि संबंधित परियोजना के लिए सड़क की खुदाई की गई थी, लेकिन उसके बाद रास्ते को ठीक से बंद नहीं किया गया था. स्थानीय लोगों का दावा है कि सड़क पर खुदाई के बाद पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिससे हादसे की आशंका बढ़ी. फिलहाल पुलिस कार और बाइक की टक्कर के कारणों की जांच कर रही है.

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