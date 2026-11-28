साहित्य आजतक 2026 के मंच पर कवयित्री निधि एक अलग ही अंदाज में नजर आईं. इस दौरान कुर्सियों के बजाय मंच पर जमीन पर बैठकर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ. निधि ने इस अंदाज पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब उन्हें बताया गया कि मंच पर कुर्सियों पर नहीं बैठना है तो उनका दिल खुश हो गया. साहित्य आजतक के खास सेशन- 'रील्स से रूह तक- कविता, क्रश और कंफेशन' में शिरकत करते हुए निधि नारवाल ने कहा- 'मैं हमेशा चप्पलें उतारकर मंच पर आती हूं. इसका कारण यह नहीं है कि मंच मेरे लिए मंदिर है, बल्कि इसकी एक बेहद सरल वजह है. जब मेरे नंगे पैर मंच की जमीन को छूते हैं तो मैं बहुत सहज महसूस करती हूं.'

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'जो हुई नहीं, जो सही नहीं, मैं महफिल में वो बात नहीं रखती'

सोशल मीडिया पर अपनी रील्स, वीडियो, विचारों और भाषा के लिए लोकप्रिय निधि ने साहित्य आजतक के मंच पर अपना परिचय भी शायराना अंदाज में दिया. उन्होंने कहा कि वह खुद को इतनी बड़ी शख्सियत नहीं मानतीं कि यहां मौजूद सभी लोग उन्हें जानते हों. इसके बाद उन्होंने अपनी रचना की कुछ पंक्तियां सुनाईं.

उन्होंने अपनी कविता के जरिए बताया कि वह महज शब्दों को सजाकर कागज पर नहीं उतारतीं, बल्कि अपनी रचनाओं में जान डालने की कोशिश करती हैं. उनकी कोशिश रहती है कि जो बात सच नहीं है, उसे कभी महफिल में न कहें.

'जो भी लिखती हूं, दिल से लिखती हूं'

सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता और देर रात तक उनकी रील्स देखने वाले प्रशंसकों का जिक्र करते हुए निधि ने कहा कि वह इस बात के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं कि उनका काम इतने सारे लोगों तक पहुंच रहा है. उन्होंने कहा, 'जो भी कुछ मैं लिखती हूं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसमें सच्ची रहूं और दिल से लिखूं.' इस दौरान निधि ने दर्शकों को शायरी की महफिल के तौर-तरीके भी सिखाए. उन्होंने बताया कि जब कोई शायर अपनी रचना सुनाने की इजाजत मांगे या 'अर्ज किया है' कहे तो सुनने वालों को 'इरशाद' कहना चाहिए. उनके इस सहज और संवादपूर्ण अंदाज ने दर्शकों को भी बातचीत का हिस्सा बना दिया.

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