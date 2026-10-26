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बेटी के प्रेम प्रसंग पर भड़का परिवार, प्रेमी और उसके पिता को नंगा कर घुमाया

कोलकाता के बेहाला इलाके में प्रेम संबंध को लेकर बर्बरता का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवती के परिजनों ने उसके साथ पकड़े गए युवक और उसके दोस्त को कमरे में बंद कर पीटा. इसके बाद युवक के पिता को भी बुलाया गया और तीनों को निर्वस्त्र कर मोहल्ले में घुमाया गया. मामले में युवती के माता-पिता और मामा गिरफ्तार हुए हैं.

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कोलकाता में प्रेम संबंध का खौफनाक अंजाम. (Photo: Screengrab)
कोलकाता में प्रेम संबंध का खौफनाक अंजाम. (Photo: Screengrab)

कोलकाता में एक प्रेम संबंध को लेकर ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया. बेहाला के सरसुना थाना क्षेत्र स्थित बासुंधरा पार्क में एक युवक, उसके दोस्त और पिता के साथ ऐसी बर्बरता की गई कि तीनों को निर्वस्त्र कर मोहल्ले में घुमाया गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया. मामले में युवती के पिता, मां और मामा को गिरफ्तार किया गया है. घटना उस समय हुई, जब एक युवक और युवती को युवती के परिजनों ने एक साथ पकड़ लिया. इसके बाद मामला बिगड़ गया.

आरोप है कि युवती के पिता और मामा ने युवक और उसके दोस्त को एक कमरे में बंद कर दिया. दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. मामला यहीं नहीं रुका. युवती के पिता ने युवक के पिता को भी वहां बुला लिया. इसके बाद युवक, उसके दोस्त और पिता को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया. तीनों को निर्वस्त्र कर इलाके में घुमाया गया. इस घटना को देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए.

लोगों के पूछने पर तीनों ने बताई आपबीती

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मोहल्ले में तीन लोगों को इस हालत में देखकर स्थानीय लोगों ने उनसे पूछताछ की. इस दौरान युवक, उसके दोस्त और पिता ने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया. जानकारी फैलते ही इलाके में नाराजगी बढ़ने लगी. लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि भीड़ युवती के घर पहुंच गई. वहां लोगों ने घर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की. इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची.

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सूचना मिलने के बाद सरसुना थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि, पुलिस के पहुंचने तक युवती के पिता और परिवार के अन्य सदस्य वहां से फरार हो चुके थे. इस बीच भीड़ ने युवती के मामा को पकड़ लिया. लोगों ने उसके साथ मारपीट की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. इस घटना में युवती के पिता, मां और मामा को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.

प्रेम संबंध से शुरू हुआ विवाद, जांच में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, विवाद की शुरुआत युवक और युवती के एक साथ पकड़े जाने के बाद हुई. इसके बाद युवक और उसके दोस्त को कमरे में बंद कर पीटने, युवक के पिता को बुलाने और तीनों को निर्वस्त्र कर मोहल्ले में घुमाने की घटना सामने आई. इस मामले ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. फिलहाल, युवती के माता-पिता और मामा की गिरफ्तारी हो चुकी है.

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