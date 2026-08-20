सोना निकालने गए थे, मौत के मलबे में दब गए... इस अफ्रीकी देश में 100 से ज्यादा मौतें

सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक के पश्चिमी हिस्से में मंगलवार सुबह एक सोने की खदान अचानक ढह गई. इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. हादसा अब्बा इलाके में एक छोटी सोने की खदान में हुआ. स्थानीय अधिकारी और राहत के काम में जुटे रेड क्रॉस ने ये जानकारी दी. शुरुआत में 30 लोगों की मौत की खबर आई थी, लेकिन बाद में यह आंकड़ा बढ़कर 100 के पार पहुंच गया. बचावकर्मियों ने कई घंटों तक हाथ से मिट्टी और मलबा हटाकर शव बाहर निकाले.

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हादसे के बाद कई लोगों के अभी भी खदान के अंदर फंसे होने की आशंका है. स्थानीय लोग और बचावकर्मी मिलकर मलबा हटाने में लगे हैं. खदान के अंदर पहुंचना काफी मुश्किल है. ऐसे में फंसे लोगों को जल्द बाहर निकालना बचाव टीम के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. समय बीतने के साथ उनके जिंदा मिलने की उम्मीद भी कम होती जा रही है.

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हाथ से मलबा हटाकर लोगों को खोज रहे बचावकर्मी

खदान ढहने के बाद मौके पर बचाव के लिए जरूरी मशीनों की कमी है. इसलिए बचावकर्मी और स्थानीय लोग हाथों से मिट्टी और मलबा हटा रहे हैं. उनका मुख्य काम खदान के अंदर फंसे लोगों को ढूंढना और शवों को बाहर निकालना है.

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शुरुआत में करीब 30 शव बाहर निकाले गए थे. इसके बाद बचाव का काम आगे बढ़ने पर मृतकों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई. अधिकारियों को डर है कि मलबे के नीचे और भी लोग दबे हो सकते हैं.

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छोटी खदान में हो रहा था सोने का काम

यह एक छोटी सोने की खदान थी, जहां स्थानीय लोग खुदाई करके सोना निकालते हैं. सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक में ऐसे छोटे स्तर के खनन का काम काफी लोगों की कमाई का जरिया है. इन खदानों में बड़ी कंपनियों वाली सुरक्षा व्यवस्था अक्सर नहीं होती. कई जगहों पर मजदूर साधारण औजारों से ही खुदाई करते हैं. सुरंगों को मजबूत रखने के लिए सही इंतजाम न होने पर मिट्टी और पत्थर अचानक गिर सकते हैं.

पहले 30 मौतें, अब आंकड़ा 100 के पार

हादसे के तुरंत बाद कम से कम 30 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई थी. लेकिन मलबा हटाने के साथ शवों की संख्या बढ़ती गई और बुधवार तक यह आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया. कई लोगों के अभी भी लापता होने की बात कही जा रही है. इसलिए मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है.

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बचावकर्मी लगातार मलबा हटाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं. फिलहाल प्रशासन और राहत टीमें मौके पर काम कर रही हैं. हादसे के कारणों की भी जानकारी जुटाई जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर छोटी सोने की खदानों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं.

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