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Roti Vastu: रोटी बनाते वक्त भूलकर न करें यह काम, खाली हो जाएगी तिजोरी!

Roti Vastu: गर्म तवे पर पानी डालना आपके जीवन में बड़ा संकट ला सकता है. जानिए राहु-चंद्रमा के दोष और पैसों की तंगी से जुड़े वास्तु के जरूरी नियम.

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गर्म तवे पर पानी डालने से क्यों मना किया जाता है? 
गर्म तवे पर पानी डालने से क्यों मना किया जाता है? 

किचन से जुड़े कई ऐसे छोटे-छोटे नियम होते हैं, जिन्हें हम अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है.अक्सर रोटियां बनाने के बाद या तवे को साफ करते वक्त उस पर तुरंत पानी छिड़क दिया जाता है, जिससे तेज छन्न की आवाज आती है.क्या आपने कभी सोचा है कि यह आम सी लगने वाली आदत आपके जीवन में किस तरह के संकट खड़े कर सकती है? वास्तु शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गर्म तवे पर पानी डालना बेहद अशुभ माना गया है.आइए जानते हैं इसके पीछे के धार्मिक, वैज्ञानिक और वास्तु से जुड़े वे महत्वपूर्ण कारण, जो आपको चौंका सकते हैं.

गर्म तवे पर पानी डालने से क्यों मना किया जाता है? 
राहु और चंद्रमा का अशुभ मेल:
ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के अनुसार, किचन में इस्तेमाल होने वाले तवे का सीधा संबंध न्याय के देवता या छाया ग्रह राहु से माना गया है, जबकि पानी को शीतलता के प्रतीक चंद्रमा का कारक माना जाता है.जब अत्यधिक गर्म तवे पर ठंडा पानी डाला जाता है, तो राहु और चंद्रमा का यह विपरीत टकराव जीवन में अचानक आने वाले बड़े संकट, मानसिक तनाव और तबाही का संकेत देता है.

जल का अपमान और नकारात्मक ऊर्जा:
हिन्दू संस्कृति में जल को जीवन और देवता का रूप मानकर उसका सम्मान किया जाता है.गर्म तवे पर पानी डालकर उसे तुरंत भाप बनाकर उड़ा देना या जलाना जल का अपमान माना जाता है.वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है . बरकत रुक जाती है.

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स्वास्थ्य पर बुरा असर:
मान्यता यह भी है कि गर्म तवे पर पानी डालने से जो भाप और तेज आवाज पैदा होती है, वह घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर डालती है.इससे परिवार में किसी को अचानक गंभीर बीमारी या गुप्त स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं.

वास्तु दोष और आर्थिक तंगी:
रसोई घर को अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है.तवे पर पानी डालने से उत्पन्न होने वाला दोष घर की सुख-शांति को छिन सकता है.इससे पति-पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच बिना बात के कलह और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.

रसोई से जुड़े कुछ अन्य जरूरी वास्तु नियम:
तवे को कभी भी उल्टा न रखें: उपयोग के बाद तवे को हमेशा सीधा और साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए.उल्टा तवा रखना भारी वास्तु दोष माना जाता है.

गंदे तवे पर न बनाएं रोटी: कभी भी बिना धोए या पिछले दिन के गंदे तवे पर पहली रोटी न बनाएं.हमेशा तवे को साफ करके ही गैस पर चढ़ाएं.

तवे को सार्वजनिक नजरों से बचाएं: तवे और कढ़ाई को हमेशा किचन में ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहर से आने वाले मेहमानों की सीधी नजर न पड़े.

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