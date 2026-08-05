Kanya Tarot Rashifal 5 August 2026: कारोबार में सहज रहें, रुटीन कार्य पूरे करें

कन्या

नाइन आफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए दबाव की स्थिति को बनाए रखने का संकेतक है. परिस्थितियों को लेकर अतिचिंता व बेचैनी से बचें. अतिरिक्त सतर्कता के साथ कार्य करें. जवाबदेही स्वीकारें. काम निकालने पर जोर बढ़ाएं. परिचित सहयोगी बने रहेंगे. लक्ष्य पाने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके अपनाएं. महत्वपूर्ण विषयों में निरंतर गतिविधि बनाए रखें.

जरूरी कार्योंं पर ध्यान दें.योजनाओं को सूझबूझ आगे बढ़ाएंगे. सीख सलाह और सक्रियता से सबको प्रभावित करेंगे. अधिकारी सहयोग देंगे. आशंकाओं से मुक्त रहें. तैयारी व प्रशिक्षण पर जोर दें. महत्वपूर्ण क्षणों को साझा कर सकते हैं. विविध विषयों को बेहतर ढंग से हल करने के मौके खोजें. सहयोग की भावना बढ़ाए रखें. सबके प्रति आदर भाव बढ़ाएं.

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी. नियमित दिनचर्या पर बल दें. खानपान सात्विक बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. जोखिम लेने से बचें. कारोबार में सहज रहें. रुटीन कार्य पूरे करें.

रिश्ते: भावनाओं पर अंकुश बढ़ाएं.घर के लोग मददगार रहेंगे. चर्चा व संवाद में विनम्रता दिखाएं.

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